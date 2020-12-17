سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار

المستقلة … لا زالت الليرة التركية تعاني امام الدولار الامريكي وذلك بانخفاض قيمتها بشكل مستمر متأثرة بالعديد من الاسباب والعوامل التي أدت لذلك الانخفاض.

وخلال الشهر الحالي ديسمبر / كانون الاول شهدت الليرة انخفاضًا حادًا وصل لمستويات قياسية.

اليوم الخميس سجلت الليرة التركية سعر صرف بلغ ٧٧٩ ليرة تركية مقابل مائة دولار وهو ما يعتبر انخفاضًا بقيمتها عما وصلت اليه مطلع الشهر الحالي.

يذكر ان الليرة للتركية تتذبذب قيمتها بين الحين والاخر متأثرة بمجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسة المحيطة بسياسة حكومة أنقرة في الفترة الاخيرة.