سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في صعود اليوم الجمعة

اسباب انخفاض وهبوط سعر الليرة التركية مقابل الدولار

المستقلة … تستمر الليرة التركية اليوم الجمعة بالصعود مقابل الدولار الأمريكي بعد ثلاثة ايام من الصعود المفاجئ لها.

الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي اليوم الجمعة سجلت 767 ليرة تركية مقابل 100 دولار امريكي وهو اعلى ارتفاع لليرة سجلته خلال هذا الشهر.

ويتوقع الخبراء ان ترتفع قيمة الليرة اكثر مقابل الدولار خلال الفترة المقبلة وتشهد تعافي اكبر وهو ما يجعل قيمتها تكون متعدلة وتعود لطبيعتها مقابل الدولار.

كانت قد عانت الليرة التركية من انخفاض شديد بقيمتها خلال شهر اكتوبر الماضي حتى سجلت سعر صرف وهبوط قياسي لاول مرة خلال عشر سنوات او اكثر.

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