سعر النفط الكويتي يتجاوز 42 دولار للبرميل

المستقلة/- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي أمس الثلاثاء، بواقع 2.14 دولار ليصل إلى 42.14 دولار، مقابل 40 دولار للبرميل يوم الاثنين الماضي، وذلك وفقاً للسعر المُعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وبلغ إنتاج الكويت من النفط في الشهر الماضي 2.292 مليون برميل يومياً، مقابل 2.285 مليون برميل يومياً في أغسطس 2020

ووضعت الكويت خططاً لاستثمار أكثر من 100 مليار دولار لتعزيز إنتاج النفط والغاز بين عامي 2018 و2023، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية عن المستويات الحالية لإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي، وستضاعف الكويت إنتاج الغاز الطبيعي من 200 مليون قدم مكعبة يوميا عدة مرات بحلول عام 2025 وما بعده.