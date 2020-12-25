سعد لمجرد يؤجل طرح أغنيته الجديدة بسبب حالة وفاة

المستقلة/ منى شعلان/ أعلن الفنان المغربي سعد لمجرد ، تأجيل طرح أحدث أغنياته “الوجه التاني”، والتي كان من المقرر طرحها اليوم الجمعة ، بسبب وفاة والد أحد أصدقائه المقربين.

وكتب لمجرد ، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام:” اللهم أرحم والد صديقي وأخي عصام واجعله من اهل الجنة سيم تأجيل موعد طرح العمل الجديد”.

وكشف سعد لمجرد ، مؤخراً عن برومو أغنيته الجديدة “الوجه التانى” والتى تجمعه بالمطرب المغربى زهير بهاوى، وشارك سعد جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بموقع “انستغرام”، بفيديو من تسجيل الأغنية ، وعلق قائلا: “نأمل أن تستمتعوا بأغنيتنا الجديدة، زهير فنان وكاتب وعظيم.. وهو شخص رائع.. كنت سعيدًا جدًا لأننا عملنا على هذا معًا.. تم تنفيذ الأغنية في استوديوهات التسجيل فى المغرب وباريس ..الأغنية بسيطة ولكن بها قدر كبير من الطاقة”.

يذكر أن آخر أعمال سعد لمجرد ، أغنية “عدي الكلام” وحققت 105مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية بموقع “يوتيوب”، منذ طرحها شهر يوليو الماضى، وهى من كلمات أمير طعيمة و‏ألحان عزيز الشافعى، توزيع توما.