سعد عبد الأمير: الشرطة صحح أخطاء مباراة الدحيل

المستقلة/- أكد قائد فريق الشرطة، سعد عبد الأمير أن مباراة الدحيل أصبحت من الماضي، وذلك قبل مواجهة استقلال الإيراني في ثاني جولات دوري أبطال آسيا.

وقال عبد الأمير في المؤتمر الصحفي: “لا بد أن نقدم شيئا يليق بتاريخنا، ونظهر بصورة تشرف الكرة العراقية، وترضي جماهير الشرطة”.

واستكمل: “صححنا الأخطاء التي ارتكبناها في المباراة الأولى، وسنلعب بأسلوب مختلف، ونأمل أن نوفق في تطبيق الواجبات، والخروج بنتيجة إيجابية.. اللاعب العراقي لديه القدرة على تغيير الصورة سريعا، وسنثبت ذلك في مواجهة الاستقلال”.

واختتم: “البعض شكك في مستوانا، وسنثبت لهم العكس، حيث أن فريقنا يضم لاعبين ذوي خبرة، ولديهم باع طويل في هكذا منافسات، وسنقدم ما يليق بنا في المباراة”.

 

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