سعد عبدالله و توبز يشوّقون الجمهور لبرنامج  مقالب فكاهي في رمضان 2022

المستقلة/- يستعد الممثل سعد عبدالله والمؤثر السعودي عبدالله توبز ،لإطلاق سلسلة جديدة من المقالب الكوميدية خلال شهر رمضان المبارك 2022 تحت عنوان ( برنامج النجم الصاعد ) يشارك فيها عدد من النجوم وصناع المحتوى العربي.

وكشف الفنان سعد عبدالله عن ملامح شخصيته ، ليجسد دور مقدم برنامج ، رافضاً البوح بتفاصيل أكثر، حفاظاً على عنصر التشويق والمفاجأة ، لحلقات البرنامج الذي يتسم بأسلوب فكاهي ساخر ، ويقدم الفنان سعد عبدالله دوره ببراعة فائقة وبأسلوب مبدع ومتميز ، خصوصا وان كافة ضيوف الحلقات من النجوم العرب تم استدراجهم للمشاركة بالبرنامج ، وفيه يتعرض الضيف للكثير من المواقف المثيرة والمفاجآت غير المتوقعة.

يشار ان برنامج النجم الصاعد سيتم إطلاقه على القناة الرسمية للمؤثر السعودي عبدالله توبز “يوتيوب ” وسيتم بثه ايضاً على القناة الرسمية للممثل سعد عبدالله ” سناب شات ” كما ارتأت شركة ياس برودكشن للإعلام ومقرها دبي ، لعرض حلقات البرنامج على كافة منصات مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها ، في تجربة مختلفة وجديدة ، لتكون متاحة للجميع لمشاهدتها بشكل مجاني .

يذكر ان الحسابات والصفحات التي سيتم اطلاق حلقات البرنامج يتابعها مئات الآلاف والملايين من المستخدمين ، ومنتشرة في أغلب الدول العربية .