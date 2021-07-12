سرقة ممثلة هوليوودية شهيرة بمهرجان كان السينمائي

المستقلة/- منى شعلان/ تعرضت الممثلة البريطانية، جودي تورنر سميث لحادث سرقة خلال مشاركتها في مهرجان كان السينمائي الدولي.

وكشفت الشرطة القضائية في مدينة نيس الفرنسية إن اللصوص استغلوا وجود جودي في المهرجان وقاموا بسرقة مجوهرات من غرفة الممثلة الهوليوودية في مدينة كان الفرنسية.

ووصلت قيمة المجوهرات المسروقة إلى عشرات آلاف يورو، وسرقت من غرفتها بالفندق يوم الجمعة، وكانت إحدى القطع المسروقة ذا قيمة عاطفية خاصة: خاتم زواج والدة تيرنر سميث، وفقا لـ Variety.

وقال مصدر أمني إن المجوهرات المسروقة “ليست طائلة” مقارنةً مع عمليات سرقة سابقة على سواحل الريفييرا الفرنسية.

وأضاف المصدر: “لا نستبعد أي فرضية، لا يمكننا قول أي شيء حتى اللحظة”.

وتعرّف الجمهور إلى جودي تورنر سميث، وهي بريطانية الجنسية، في مسلسل “ترو بلود” الأمريكي، وبرزت أيضا بدورها في فيلم “كوين أند سليم” للمخرجة الأمريكية ميلينا ماتسوكاس سنة 2019.

وكبرت الممثلة في عائلة من أصول جامايكية، بدايةً في بريطانيا ثم في الولايات المتحدة، وهي مدعوة هذا العام في مهرجان كان للمشاركة في نقاشات عن دور النساء والأقليات في السينما.”

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار السعودية

عاصي الحلاني يختتم حفلات موسم الرياض

اخر الاخبار

فيديو.. ظافر العابدين يفجر مفاجأة بشأن مسلسل “عروس بيروت”

اخر الاخبار

حسين الجسمي يتصدر عربياً وعالمياً بأغنية “سنة الحياة”

اخبار العراق

التنمر ودفع الشبهة أبرز دواعي تغيير الأسماء في العراق

اخر الاخبار

شكرى يسلم رسالة السيسي لرئيس المجلس الأوروبى ويناقش قضية سد النهضة

اخر الاخبار

حكم نهائي بشأن محاكمة مي العيدان بتهمة التنمر على أحمد بدير

اخر الاخبار

برلمان ليبيا يبدء جلساته لحسم ملف “الموازنة العامة للدولة”‎‎

اخر الاخبار

برلمان ليبيا يبدء جلساته لحسم ملف “الموازنة العامة للدولة”‎‎

اخر الاخبار

بأمر السيسي.. استمرار حالة الطوارىء في مصر

اخبار مصر

مجلس النواب المصري يوافق بشكل نهائي على قانون فصل “موظفي الإخوان”

اخر الاخبار

مصر تحسم الجدل بشأن وجود أزمة بالمخزون الاستراتيجى للسلع التموينية

اخر الاخبار

فيديو.. فنانة مصرية تناشد الجمهور بالدعاء لها بعد إصابتها بمرض نادر

اخر الاخبار

المحامي الأمريكي يعلق على محاكمة رئيس الديوان الملكي الأردني السابق

اخر الاخبار

شكري يناقش مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أزمة سد النهضة

اخبار العراق

خمسة مليارات دينار لتطوير مدينة اور الاثرية

اخبار العراق

كربلاء  تقرر إزالة الطوابق المتجاوزة في البنايات الشاهقة

اخبار العراق

اغتيال النجل الاكبر لامير كعب في ميسان