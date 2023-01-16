سخط شعبي .. فنانة مصرية تشبه نفسها بالنبي

المستقلة /- أدت الفنانة المصرية هلا رشدي، مناسك العمرة، بالتزامن مع العام الجديد 2023، لكن ما حدث هناك عرضها للإنتقادات الحادة من قبل الجمهور.

وكانت هلا رشدي قد نشرت عبر حسابها في “تيك توك” مقطع فيديو من الحرم، برفقة طفلها معز، وظهرت فيه وهي تلعب معه وتمازحه، كما ظهرت في فيديو، وهي تغني بالحرم النبوي “رقت عيناي شوقا”، ما عرضها للإنتقاد من قبل المتابعين الذين أشاروا أن الحرم ليس المكان المناسب للعب والغناء.

كما هاجمها البعض بسبب تشبيه نفسها بالنبي الذي كان يلاعب أطفاله، خلال ردها على انتقاداتهم.

فخلال رد الفنانة المصرية على هذه الإنتقادات، أكدت أن طفلها كان سعيد ويلعب في الحرم، وهذا دليل على إنه في مكان مريح، ولو منعته من التصرف براحتع كان سيكره المكان، حسب قولها، حيث كان يوميا ينزل عند الكعبة ويصلي ويسمع القرآن، فقررت اللعب معه هناك حتى يحب المكان اكثر، مستشهدة بالنبي عليه الصلاة والسلام، الذي كان بيلاعب أحفاده الحسن والحسين عندما كانوا يصعدون على ظهره وهو يصلي، ولم يكن يرفع رأسه من السجود الا عندما ينتهوا من اللعب، وهي فعلت الأمر ذاته.

كما عبرت رشدي، عن سعادتها في الفيديو الذي ظهرت فيه وهي تغني داخل الحرم، وعن صدمتها بالتعليقات السلبية التي أضافها المتابعون على فيدوهاتها.

 

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