سامسونغ تكشف عن مزايا أجهزة تلفزيون Neo QLED

المستقلة /- كشفت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية النقاب عن أول تلفزيونات Neo QLED في وقت سابق من هذا العام خلال فعاليات مؤتمر CES 2021، ودعمت الشركة أجهزة التلفاز الجديدة بمصابيح Mini-LED لتقديم مستويات محسنة بشكل كبير مع لون أسود غامر، وسطوع أعلى لتجربة عرض مميزة.

وأعلنت الشركة أنها ستعقد ندوة تقنية لمدة شهر للكشف عن مزايا أجهزة تلفزيون Neo QLED. وتعقد الندوة التكنولوجية للشركة منذ عشر سنوات، في الفترة من 31 مارس حتى 18 مايو من كل عام، وسوف تعقد ندوة التكنولوجيا لهذا العام عبر الإنترنت وستركز على تقنية QLED الجديدة وتقنياتها الأساسية Mini-LED و Micro LED.

وسيحضر العديد من خبراء الصناعة والإعلام الندوة التي ستعقد بشكل متتابع في جميع مناطق العالم، بما في ذلك أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وجنوب غرب آسيا وأفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية.

تستخدم تلفزيونات Neo QLED تقنية Quantum Mini LED التي يبلغ حجمها 1/40 من حجم مصابيح LED التقليدية، وستكون متاحة في خيارات 4K 8K التي تقدم أكثر من 20 طرازا على مستوى العالم، نتيجة لذلك، فإنها توفر نسبة تباين ممتازة ولونا أسود غامقا، مع أعلى مستوى سطوع يصل إلى 4096 لتقديم عناصر تحكم دقيقة.

كما يتميز Neo Quantum Processor بمعالجة AI قوية لترقية المحتوى إلى دقة K 8 وتحسين جودة الصوت والفيديو. كما تلقت أجهزة التلفزيون إشادة عالمية من المجلات الألمانية Video و Forbes و RTINGS.

يذكر أن سامسونغ حلت في المرتبة الأولى عالمياً في سوق التلفزيونات لمدة 15 عاما على التوالي، وهي في طريقها لتوسيع ريادتها للعام السادس عشر.

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