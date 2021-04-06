سامسونغ تكشف عن جهازها الصغير الذكي للتتبع Galaxy SmartTag Plus

المستقلة /- طرحت شركة سامسونغ جهازها الصغير الذكي للتتبع Galaxy SmartTag Plus للطلب المسبق بسعر 40 دولار، قبل موعد الإطلاق الرسمي يوم 12 أبريل.

ويحتوي المتعقب الذكي على تقنية النطاق العريض للغاية UWB التي تتيح تتبعًا أكثر دقة للعنصر المرتبط أكثر مما تفعله تقنية البلوتوث.

وأعلنت سامسونغ عن تشكيلة Galaxy SmartTag لتتبع العناصر عبر حدث Unpacked في شهر يناير، وقالت في ذلك الوقت: إنها تعتزم إطلاق Galaxy SmartTag Plus في وقت لاحق من هذا العام.

ويباع الجهاز عبر متجر B&H الذي يعرض للطلب المسبق النموذج ذو اللون الأسود من الجهاز، الذي يوفر خريطة مدعومة بتقنية الواقع المعزز عبر تطبيق SmartThings لإرشادك إلى العنصر المفقود.

وتعتبر تقنية النطاق العريض للغاية UWB بمثابة بروتوكول اتصال لاسلكي قصير المدى يستخدم ترددات أعلى من البلوتوث، مما يجعله أكثر دقة في تقدير موقع الكائن.

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