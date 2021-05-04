سامسونغ تكتشف تقنية جديدة تحافظ على 95% من سعة البطارية الأصلية

المستقلة /- تتميز هواتف ”سامسونغ“ الجديدة بمزايا فائقة ومواصفات مذهلة، إلا أنه من المعروف أن عمر البطارية الخاصة بهواتف ”غلاكسي“ يتدهور بمرور الوقت، حيث تفقد بطاريات الهواتف الذكية ما يصل إلى 20% من سعتها الأصلية خلال عام واحد من الاستخدام، فيما تفقد بطاريات الجيل الأحدث من سامسونغ حوالي 5% من السعة الأصلية بعد عام واحد.

واكتشف مجموعة من الباحثين تقنية جديدة سيتم استخدامها في هواتف غلاكسي القادمة ويمكن أن تحل عمليا مشكلة تدهور البطارية إلى الأبد.

ووفقا للتقارير التقنية، اكتشف فريق من العلماء في المعهد الياباني للعلوم والتكنولوجيا، مادة جديدة تساعد البطاريات في الاحتفاظ بنسبة 95% من سعتها الأصلية لمدة 5 سنوات أو لفترة أطول.

ومن المعروف أن الأطراف السالبة داخل البطاريات الحالية تستخدم مادة تسمى Polyvinylidene Fluoride، وبعد إعادة شحنها لـ500 مرة، تفقد حوالي 35% من السعة الأصلية، وهو ما يسبب انخفاض عمر البطارية بعد عام أو عامين.

إلا أن التقنية الجديدة تسمح للبطارية بالحفاظ على 95% من سعة البطارية الأصلية لأكثر من 1700 عملية إعادة شحن، بما يعادل خمس سنوات أو أكثر.

من جانبه، قال البروفيسور نوريوشي ماتسومي، الذي قاد الدراسة إن هذه التقنية ستساعد في تطوير منتجات للاستخدام على المدى الطويل، وتشجع المستهلكين على شراء المنتجات التي تعتمد على البطاريات مثل السيارات الكهربائية.

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