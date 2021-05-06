سامسونغ تحقق نجاحا كبيرا بعد إطلاق هاتف Galaxy S20 FE العام الماضي

المستقلة /- حققت شركة الهواتف الكورية الجنوبية سامسونغ نجاحا كبيرا بعد إطلاق هاتف Galaxy S20 FE العام الماضي، والدليل على ذلك تخطط العملاق الكوري لطرح خليفته المنتظر Galaxy S21 FE في وقت لاحق من هذا العام.

ووفقا لما ذكره المسرب التقني الشهير روس يونغ، فإن هاتف Galaxy S21 FE سيدخل مرحلة الإنتاج الضخم في تموز/يوليو المقبل، كما يشاع أن تاريخ الإصدار الفعلي للهاتف المرتقب في شهر آب/أغسطس المقبل.

ومن المتوقع، أن يأتي هاتف Galaxy S21 FE بشاشة AMOLED مقاس 6.4 بوصة مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل.

وسيتم تشغيل الهاتف المنتظر بواسطة معالج Exynos 2100 أو Snapdragon 888 حسب المنطقة، وأشارت الشائعات السابقة إلى أن الهاتف سيضم ذاكرة داخلية بسعة 128 غيغابايت أو 256 غيغابايت.

وسيحزم الهاتف بطارية كبيرة سعة 4500 مللي أمبير، وتعد هذه السعة في البطارية أكبر من البطارية المقدمة في هاتف Galaxy S21، إلا أنها أقل مما قدمت سامسونغ في هواتف Galaxy S21 Plus وGalaxy S21 Ultra.

ومن المتوقع أن يصل الهاتف بألوان الأبيض والرمادي والوردي والبنفسجي، رغم أن التقارير الجديدة تشير إلى وصول الجهاز المنتظر باللونين الأخضر والبنفسجي الفاتحين.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

محلل : المرحلة المقبلة ستشهد صراعا كبيرا بين الاحزاب حول الدوائر الانتخابية

اخر الاخبار

سامسونغ تحقق نجاحا كبيرا بعد إطلاق هاتف Galaxy S20 FE العام الماضي

اخر الاخبار

شركة ”لينوفو“ الصينية تقدم فيديو تشويقي لاحد الاجهزة اللوحية

اخر الاخبار

تحقيق اممي : جرائم “داعش” ضد الإيزيديين في العراق ترقى إلى جرائم حرب

اخر الاخبار

ارتفاع اسعار الذهب بعد تراجع عائدات سندات الخزانة الامريكية

اخبار العراق

طقس العراق : استمرار تأثر البلاد بمنخفض جوي قادم من الجزيرة العربية

اخر الاخبار

كارثة عالمية .. عقوبة بكين حال سقوط الصاروخ الصيني على منطقة سكنية

اخر الاخبار

كارثة عالمية .. عقوبة بكين حال سقوط الصاروخ الصيني على منطقة سكنية

اخر الاخبار

جنرال أمريكي يحذر: العالم قد يدخل في حقبة من عدم الاستقرار

اخر الاخبار

حدث في 24 رمضان .. مقتل الشاعر الكبير أبو الطيب المتنبي

اخر الاخبار

ارتفاع اسعار النفط بسبب انخفاض المخزونات الامريكية وارتفاع الاستهلاك

اخبار العراق

التعليم العالي تصدر توضيحاً بشأن آليات التعليم في الدراسات الأولية والعليا

اخبار العراق

كركوك : صدور اوامر القبض على اعضاء الجبهة التركمانية لاعتدائهم على قوة امنية

اخبار العراق

خلية الأزمة النيابية تنتقد قرارات لجنة الصحة وتعتبرها روتينية ودون مستوى الطموح

اخر الاخبار

صعود ملحوظ في سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي .. اليوم الخميس

اخبار العراق

وزارة الصحة تؤكد ..ليس شرطا ظهور اعراض على جميع متلقي اللقاح

اخبار العراق

التربية النيابية : مقترح لاعتماد درجة نصف السنة ونهاية الكورس الاول كدرجة نهائية