سامسونغ تبتكر طرق مرنة لمواجهة أضرار الصدمات لهواتفها القابلة للطي

المستقلة/- بدأت شركة ”سامسونغ“ الكورية التعامل مع طرق جديدة لجعل هواتفها القابلة للطي والأجهزة اللوحية الرئيسية أكثر مرونة في مواجهة أضرار الصدمات.

وكشفت براءة اختراع جديدة الإضافات الجديدة إلى الهيكل الداخلي للأجهزة القابلة للطي للشركة المصممة لتحسين مرونة الهاتف.

وتكشف الرسومات المرفقة عن نظام غير عادي من الأعمدة الموجودة داخل الهاتف بين الشاشة القابلة للطي والإطار الأوسط.

وتعتبر الهواتف الذكية القابلة للطي من ”سامسونغ“ أكثر عرضة للتلف جراء السقوط لأنها تحتوي على نظام مفصل معقد وشاشتين، إحداهما عبارة عن لوحة قابلة للطي أكثر ليونة، إلا أن أجهزة Galaxy Z Fold 3 القادمة ستمتلك تصميما جديدا وعناصر هيكلية تهدف إلى تحسين مقاومة السقوط.

ويأتي ذلك في إطار سعي الشركة الكورية الجنوبية لأن تكون أجهزتها القابلة للطي أكثر مرونة، وهي خطوة رائعة نظرا لارتفاع أسعار هذه الأجهزة.

وواجهت أجهزة Galaxy Z Fold انتقادات متعددة سابقا، حيث قامت ”سامسونغ“ بإجراء العديد من التحسينات في المتانة وسهولة الاستخدام، وتتضمن إضافة مفصلة مخصصة لمنع الغبار والأوساخ من دخول الهاتف.

واستخدمت ”سامسونغ“ قديما البلاستيك الهش الذي تسبب بمشاكل كبيرة لشاشات الجيل السابق من هواتف ”غلاكسي فولد“، ثم استبدلتها بخامات أكثر متانة ومرونة.