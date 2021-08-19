سامسونج تعلن عن أنها تتخلص من الإعلانات التي تظهر في تطبيقاتها

سامسونج تعلن عن أنها تتخلص من الإعلانات التي تظهر في تطبيقاتها

المستقلة /- أعلنت شركة ”سامسونغ“ الكورية الجنوبية أنها ستتخلص من الإعلانات التي تظهر في تطبيقاتها، وأن التحديث سيكون جاهزا في وقت لاحق من هذا العام.

وأشارت الشركة إلى أنها ستزيل الإعلانات من التطبيقات الافتراضية بما في ذلك ”Samsung Weather“ و ”Samsung Pay“ و ”Samsung Theme“.

ولا تشمل هذه التطبيقات الثلاثة القائمة الكاملة للتطبيقات التي تحمل هذه الإعلانات، مع كون ”Samsung Health“ مثالا رئيسيا آخر.

وكان ظهور الإعلانات في بعض تطبيقات شركة سامسونغ مفاجأة للكثير من الأشخاص الذين عبروا عن امتعاضهم من تلك الإعلانات التي ظهرت على هواتفهم.

وبحسب موقع ”سام موبيل“ فقد دعا الكثير من مستخدمي هواتف سامسونغ، خاصة باهظة الثمن منها، الشركة الكورية الجنوبية إلى إزالة تلك الإعلانات.

وبعد التعليقات التي أدلى بها روه تاي مون رئيس الشركة للجوّال، التي تلمح إلى أن هذا قد يحدث، أكدت سامسونغ الآن أنها ستزيل الإعلانات من تطبيقاتها هذا العام.

وأضاف مسؤول سامسونغ خلال اجتماع مجلس المدينة عبر الإنترنت: ”سعينا وراء فرص نمو جديدة في مجالات المحتوى والخدمات الإعلانية مثل الألعاب والوسائط لتعزيز تجربة نظام جالاكسي المتكاملة“.

وتابع روه تاي مون: ”من أهم مهامنا ابتكار تجربة المستهلك بناءً على ذلك. ونبذل قصارى جهدنا لتوفير المعلومات المفيدة التي يحتاجها العملاء من خلال البحث والتوصية في خدمة المحتوى أو متجر جالاكسي“.

وكان لبعض المستهلكين وكذلك بعض المديرين التنفيذيين والموظفين في الآونة الأخيرة ردود فعل سلبية على الإعلانات في هذه التطبيقات الأساسية لشركة سامسونغ.

وقالت سامسونغ في بيان لها: ”إننا نقدر التعليقات الواردة من مستخدمينا ونواصل التزامنا بتزويدهم بأفضل تجربة ممكنة من منتجات وخدمات جالاكسي الخاصة بنا“.

وأضافت: ”أولويتنا هي تقديم تجارب هواتف محمولة مبتكرة لعملائنا بناءً على احتياجاتهم ورغباتهم. نحن نقدر التعليقات الواردة من مستخدمينا ونواصل التزامنا بتزويدهم بأفضل تجربة ممكنة من منتجات وخدمات جالاكسي الخاصة بنا“.

وبحسب موقع ”سام موبيل“ لم تحدد شركة ”Samsung“ تاريخا محددا لموعد تسليم هذا التحديث، ولكن من المحتمل أن تحديث ”One UI“ هو التالي، ولن يكون ”One UI 3.1.1″، بحسب وكالة ”يونهاب“ للأنباء.