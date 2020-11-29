سامسونج : إبرام اتفاقية مع الجامعة الأميركية في بغداد

المستقلة /- بعد الحضور الواسع الذي سجلته شركة سامسونج في السوق العراقية، ها هي توسع أعمالها التجارية مع الشركات في العراق، وقد أعلنت مؤخراً عن إبرام اتفاقية مع الجامعة الأميركية في بغداد.

تعمل الشركة على مختلف الأصعدة، وهي الرائدة عالميا في مجال صناعة الالكترونيات والشاشات التكنولوجية المتطورة. اذ تطور أجهزة ترضي جميع الأذواق ومختلف الحاجات. تمتلك سامسونج أجهزة متطورة ومناسبة للشركات والمؤسسات التجارية والتكنولوجية، وتوفّر الجيل التالي من حلول قطاع الأعمال المبتكرة المصممة حسب الصناعة بما في ذلك اللوحات الرقمية الذكية. كما أنها تدعم في الوقت الراهن التعليم والمؤسسات العاملة بهذا القطاع في منطقتنا، موفرة بذلك كل التسهيلات التعليمية من خلال أجهزتها.

تسعى شركة سامسونج، من خلال اتفاقيتها الجديدة مع الجامعة الأميركية في بغداد، الى توفير منتجات متعددة الاستخدامات تلبي حاجات المؤسسة بذاتها تماما، بالإضافة إلى حاجات الطلاب من خلال منتجاتها التي تدعم قطاع التعليم والشركات العاملة فيه. كما انها تسهل الطريق أمام الطلاب للمشاركة في صفوف تفاعلية.

هذا وزوّدت شركة سامسونج الجامعة ببعض من منتجات وحلول الاعمال، كشاشات حائط فيديو لغرف التحكم ، وهي عبارة عن حلول للعرض، مع شاشات فيديو جدارية قوية، سهلة الربط من خلال استخدام خاصية “سلسلة ديزي” (Daisy Chain) عبر استخدام منفذ العرض (DP). تتمتع بتصميم فائق النحافة من الحافة إلى الحافة مقاس 3.5 مم لمظهر شبه سلس وسطوع موحد ودقة ألوان عالية.

شاشات عرض سامسونج الخارجية لمحطات الحافلات الخاصة بالحرم الجامعي

تتمتع بمواصفات خارقة. حلول اللافتات الإعلانية الرقمية الخارجية (الكل في واحد All-in-one) مع صندوق طاقة مدمج، إلى جانب عمق نحيف للغاية يبلغ 85 ملم. وتشكل المستوى الأمثل من التحمل والمتانة الإضافية مع حماية الدخول IP56. ولديها نظام تبريد ذاتي بدون فلتر، مما يتيح سهولة الصيانة وتقليل التكلفة الإجمالية للملكية. اضافة الى ذلك، توفّر رؤية ممتازة تحت أشعة الشمس المباشرة مع سطوع عال بحد 2500 شمعة.

شاشات رقمية تفاعلية FLIP مقاس 85 بوصة

عبارة عن لوحة رقمية سهلة الاستخدام لتجربة تفاعلية ومشاركة محسّنة أثناء التدريس، اضافة الى خيارات اتصال متعددة الاستخدامات، ومشاركة سهلة لتجربة تعليمية سلسة ، بالاضافة الى شاشات تلفازcrystal UHD بدقة K4.

تتصدر سامسونج ريادتها في صناعة أجهزة التلفاز في المنطقة والعالم منذ 14 عاماً حتى اليوم ، بالاضافة الى تقدم سامسونج للإلكترونيات إلى المركز الخامس على مؤشر Interbrand كأفضل العلامات التجارية في العالم لعام 2020.

ومنذ تأسيسها تبرز سامسونج كلاعب رئيسي في صناعة الالكترونيات وعالم التكنولوجيا الرقمية، محققة نجاحات واسعة في هذا المجال. وبدخولها قطاع التعليم في العراق، تقدم الشركة اتصالا فعالا بين المعلمين والطلاب والمديرين والموظفين وجميع العاملين في هذا المجال.

حول شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة

تعتبر شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة رائداً عالمياً ملهماً يساهم في رسم معالم المستقبل من خلال أفكار وتقنيات ثورية مبتكرة. وتعمل الشركة على إعادة صياغة عالم أجهزة التلفاز والهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة اللوحية والأجهزة المنزلية الرقمية. هذا وتوفر سامسونج أيضاً الجيل التالي من حلول قطاع الأعمال المبتكرة المصممة حسب الصناعة بما في ذلك اللوحات الرقمية الذكية ولافتات LED والشاشات العرض الذكية المخصصة لخدمة مختلف القطاعات.

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