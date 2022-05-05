سارة الحاج تسلط الضوء على موضوع التنمر بأغنية “شو فيها الدني”

المستقلة/-طرحت شركة لايف ستايلز ستوديوز ، أحدث إنتاجاتها الغنائية، أغنية “شو فيها الدني” للفنانة سارة حاج.

وصدرت أغنية “شو فيها الدني” على طريقة الفيديو كليب عبر قناة لايف ستايلز ستوديوز الرسمية على اليوتيوب، وحققت ٢٠٠ ألف مشاهدة بعد ساعات من طرحها.

في ظل ارتفاع نسبة التنمر في المجتمعات، قدمت لايف ستايلز ستوديوز مع المخرج فادي حداد رسالة انسانية في كليب أغنية “شو فيها الدني”، حيث سلط فادي حداد الضوء على موضوع التنمر على الأطفال في المدارس، نظراً لأهمية هذا الموضوع وتأثيره على الأطفال والإنتباه له تجنباً لتداعياته على مستقبل الأطفال.

وختم فادي حداد كليب أغنية “شو فيها الدني” برسالة باللغة الإنكليزية مفادها “لا أحد يشفي نفسه بجرح الآخرين”.

وجاءت أغنية “شو فيها الدني” باللهجة اللبنانية، وحملت كلمات والحان الفنان اللبناني صلاح الكردي وتوزيع ايليا نستا، وتناولت موضوع العيش بحب وفرح وسعادة مع الحبيب.