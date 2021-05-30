سأدعم قضية فلسطين بالفعل.. لافتات كبيرة للرئيس السيسي فى شوارع غزة

المستقلة/-أحمد عبدالله/ علقت صور كبيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي فى الشوارع الرئيسية بمدينة غزة اليوم الأحد، وكتب على صور الرئيس التى علقت فى شوارع غزة: “سأظل داعما ومساندا للقضية الفلسطينية بالفعل قبل القول”.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى دعمه للقيادة الفلسطينية والرئيس أبو مازن، ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى رسالة للرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن ينقلها رئيس المخابرات العامة الوزير عباس كامل تؤكد على دعم مصر الكامل للشعب الفلسطينى.

صور الرئيس السيسي في غزة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، باستمرار الجهـود والاجتماعـات لـحـل مشكلة الأسرى والمفقودين بين إسرائيل وحركة “حماس”.

صور السيسي في شوارع غزة

وأوفد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس المخابرات العامة، لإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلى والجهات المعنية فى إسرائيل حول تثبيت وقف إطلاق النار والتطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية.

كما أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسى وفدا أمنيا رفيع المستوى إلى الأراضى الفلسطينية لبحث تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الاعمار ومناقشة سبل التوصل لتهدئة شاملة بالضفة الغربية وقطاع غزة.

صور الرئيس في قطاع غزة

ووجه الرئيس الوفد لدفع جهود إنهاء الانقسام الفلسطينى، مؤكدا على أهمية اتخاذ كل مايلزم من إجراءات لضمان عدم تكرار التصعيد بين إسرائيل وفلسطين.

ووجه الرئيس السيسى الوفد المصرى لدفع جهود بناء الإنسان الفلسطينى، مؤكدا على أهمية اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لعدم تكرار التصعيد بين إسرائيل وفلسطين

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