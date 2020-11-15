زين العراق تتفاجىء بقرار ايقاف اجراءات نشر خدمات الجيل الرابع وتصفه بالمجحف والكارثي اعلنت زين العراق ان قرار محكمة بداءة الكرخ اليوم مجحف وكارثي بحق العراقيين والاقتصاد العراقي،

المستقلة/..اعلنت زين العراق ان قرار محكمة بداءة الكرخ اليوم مجحف وكارثي بحق العراقيين والاقتصاد العراقي، مستغربة من هذا الاصرار على تأخير نشر خدمات الجيل الرابع والذي سيمثل عقبة في عجلة مواكبة العراق للتطور التكنولوجي في الوقت الذي يتم نشر الجيل الخامس في دول العالم والمنطقة.

وقالت الشركة في بيان لها وتلقته ( المستقلة ) اليوم الاحد إن “قرار منح رخصة الجيل الرابع من قبل مجلس الوزراء كان قرار استراتيجي وفي الاتجاه الصحيح وسيكون له أثر كبير في مجالات الاقتصاد والتعليم والصحة والامن وسيمنعالفساد من خلال تطبيق الحوكمة الالكترونية وغيرها من التطبيقات“.

واضافت “منذ اليوم الاول من صدور قرار منح رخصة الجيل الرابع باشرت زين العراق باستثمار مئات الملايين منالدولارات في تطوير شبكة الجيل الرابع ونشرها والذي وصل الى نسبة فاقت الـ 90% لتقديم أفضل خدمة تليق بالمشترك العراقي لمواكبة التطور التكنولوجي“.

واشارت الشركة الى ان “قرار المحكمة اليوم بايقاف اجراءات نشر وأطلاق خدمات الجيل الرابع سيكون له اثر سلبي على العراقيين وفي نفس الوقت سيتسبب بزعزعة ثقة الشركات الاستثمارية للعمل والاستثمار في العراق“.

واكدت شركة زين العراق “التزامها للشعب العراقي ومتابعتها للقضية وتحتفظ بحقها القانوني للمطالبة بالتعويضات عنالاضرار التي ستصيبها من هذا القرار المجحف والكارثي وتجدد في نفس الوقت ثقتها العالية بالنظام القضائي العراقي والذي سيكون له الفصل في هذا الامر“.

وأعلنت شركة زين العراق للاتصالات في وقت سابق عن جاهزيتها لاطلاق جميع خدمات 4G، مشيرةً إلى أن قرار تشغيل خدمات الجيل الرابع “خطوة في الاتجاه الصحيح لتطوير القطاع وجاءت بعد طول انتظار.

في الوقت الذي بدأت دول العالم تتحدث عن خدمة 5G في استخدام شبكات الاتصال، لازال العراق يتارجح بين خدمات 3G، والوعود ببدء العمل بخدمة 4G التي سمعنا عنها الكثير دون ان نرى شيئا.

وقالت الشركة أنها “ترحب بالقرار الحكومي الصادر بخصوص تمديد الرخصة ومنح الموافقة لتشغيل خدمات الجيل الرابع 4G في العراق مطلع العام المقبل 2021″، مؤكدةً على “جاهزيتها لتشغيل شبكتها المتطورة ونشرها لخدمات 4G-LTE في جميع محافظات العراق”.

وأشارت إلى أن “تعد مشتركيها بتجربة رائعة وسرعة على مستوى الشرق الاوسط بالتعاون مع شركائها لمجهزي التكنلوجيا العالمية المعتمدة لاحدث التقنيات والحلول مثل اريكسون السويدية، هواوي ونوكيا”.

شركات الهاتف النقال مثل شركة زين العراق دعت مشتركيها الى استبدال شرائحهم بشرائح جديدة مجانية تمكنهم من استخدام خدمة 4G ، غير ان الواقع يشير الى أن ذلك لن يحدث قريبا بعد استصدار امر ولائي بإيقاف قرار تجديد عقود الخدمة لشبكات الهاتف النقال العاملة حاليا في العراق.( النهاية)