“زير نساء”.. أحمد فلوكس يفجر مفاجأة عن عدد مرات زيجاته

المستقلة/- منى شعلان/ كشف الفنان المصري أحمد فلوكس، لأول مرة عن عدد زيجاته السابقة، وهو الرقم الذي صدم جمهوره بشكل كبير مؤكدين أنهم لم يتوقعوا أن تبلغ عدد زيجات أحمد فلوكس لهذا الرقم.

وقال الفنان أحمد فلوكس، فى تصريحات صحفية إنه تزوج بعد انفصاله عن زوجته الأولى وأم أولاده 15 مرة، وأرجع قراره في الزواج كثيرًا إلى الوحدة التي عانى منها طوال سنوات واعتباره أن وجود السيدة في المنزل هام للغاية حيث يعتمد عليها في مختلف الأمور.

أضاف فلوكس، أنه يتسرع في قرار الزواج متابعًا: “فخور إنه بيتقال عليا زير نساء مش أحسن ما كون زير رجالة”.

كما أوضح أحمد فلوكس أنه كان شخص عصبي، سريع الغضب والانفعال، ولا يمكنه التحكم في أعصابه إلا أنه استطاع التحكم في هذه الأمور وإصلاحها.

وكان قد حرص الفنان أحمد فلوكس، على التعليق على الحكم الصادر ضده بتأييد حبسه سنة بتهمة سب وقذف سيدة الأعمال ياسمين عزت، وذلك في القضية رقم 521 لسنة 2021 جنح اقتصادية ، والذي صدر ضده في 27 مايو الماضي.

وعبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام نشر أحمد فلوكس فيديو بعد الحكم، وأبدى أحمد فلوكس احترامه لأحكام القضاء، مشيراً إلى أنه لن يقوم بالتعليق عليها، كما طمأن جمهوره قائلا: “أنا كويس في البيت مع ابني وزوجتي… وهذا حكم درجة أولى وليس نهائيا ولا تعقيب على أحكام القضاء فلدينا قضاء عادل وأثق به جدا ويأتي بالحق لأصحابه”.

وتابع: “هناك محاولات تحدث ضدي الغرض منها تشويه سمعتي ولكن أنا أثق في من يحبني ويعلم معدني وشخصيتي وأقدم الشكر لمن حاول الاتصال بي حتى للاطمئنان علي”، موضحا أنه سيأتي يوما يعرض فيه كل الحقائق بالأدلة والفيديوهات والرسائل لإثبات صحة كلامه والمؤامرة التي يتعرض لها لتشويه سمعته، والنيل منه، مؤكداً أن هذه المحاولة كانت فقط لهذا السبب.