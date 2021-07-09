زيدان يرفض عروضا مغرية من أجل تحقيق حلمه

المستقلة/- كشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أن هدف الفرنسي زين الدين زيدان، المدرب السابق لنادي ريال مدريد لكرة القدم، هو قيادة منتخب بلاده.

وأكد رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لو جريه أن ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب “الديوك”، سيستمر في منصبه حتى انتهاء مشواره في مونديال قطر 2022.

وقالت “ليكيب” إن هدف زيدان هو قيادة منتخب “الديوك”، لكنه ليس في عجلة من أمره لتحقيق هذا الحلم.

وأشارت الصحيفة إلى أن زيدان رفض عروضا مهمة من إنجلترا والخليج وآسيا، وسيرفض أي عرض من الأندية، كي يقود منتخب فرنسا عقب مونديال 2022.

وقال مصدر مقرب من زيدان: “كرة القدم لم تعد مسألة مال بالنسبة له، لكن تتعلق بالعاطفة، وهناك دائما 4 أماكن مفضلة لديه، وهي بوردو ويوفنتوس وريال مدريد والمنتخب الفرنسي”.

وذكرت الصحيفة: “العائلة أول شيء لدى زيدان الآن، إنه يريد الاستمتاع معهم، وفعل ما لم يكن قادرا عليه أثناء العمل في التدريب”.

وأوضحت أن زيدان كان مؤخرا يعيش فقط من أجل ريال مدريد، حيث يستيقظ كل يوم في الساعة 6 صباحا ليكون في مقر تدريبه “فالديبياس” في الساعة السابعة والنصف، ويظل هناك حتى السابعة مساء.

وقدم زيدان، يوم الخميس 27 مايو الماضي، استقالته من تدريب نادي ريال مدريد، بعد أيام معدودة على فقدان النادي الملكي لقبه بطلا للدوري الإسباني لصالح جاره أتلتيكو مدريد.

وقال ريال مدريد في بيان عبر موقعه الإلكتروني: “يعلن نادي ريال مدريد، أن المدرب زين الدين زيدان، قرر إنهاء مرحلته الحالية كمدرب لنادينا”.

وأضاف البيان: “حان الوقت الآن لاحترام قراره، ونعرب عن تقديرنا له على احترافه وتفانيه وشغفه، طوال هذه السنوات، وما يمثله كشخص بالنسبة لريال مدريد”.

زيدان هو أحد أعظم أساطير ريال مدريد، وأسطورته تتجاوز ما كان عليه كمدرب ولاعب، وهو يعرف أنه في قلب ريال مدريد، وسيظل ريال مدريد دائما منزله”.

وقاد زيدان (49 عاما) فريق ريال مدريد إلى التتويج بـ11 لقبا خلال مسيرته التدريبية معه، لكنه لم يفز مع الفريق بأي لقب في الموسم المنصرم، حيث أنهى الدوري في المركز الثاني، متأخرا بنقطتين عن البطل أتلتيكو مدريد، كما خرج من الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا، والدور الـ32 من مسابقة كأس ملك إسبانيا.