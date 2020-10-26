زيدان يرد على انتقادات إيسكو

(المستقلة) – حسام الدين جمال – رد زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، على الانتقادات الصادرة من لاعبه فرانشيسكو إيسكو، بعد غيابه عن المباراة الأخيرة أمام برشلونة، في كلاسيكو الدوري الإسباني.

ولم يشارك إيسكو في فوز ريال مدريد على برشلونة (3-1)، السبت الماضي، في الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

إيسكو غاضب

قناة “Movistar” التليفزيونية الإسبانية سربت حوارا بين إيسكو وعدد من لاعبي ريال مدريد على مقاعد البدلاء في لقاء برشلونة، انتقد فيه لاعب وسط “الميرينجي” الطريقة التي يعامله بها مدربه الفرنسي.

وقال إيسكو حينها: “إذا كان عليه أن يستبدلني، فإنه يفعل ذلك في الدقيقة 50 أو 60 من المباراة وأحيانا في الشوط الأول، وإذا كان عليه أن يعتمد عليّ كبديل، فإنه يدفع بي في الدقيقة 80”.

زيدان يرد

وفي المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ريال مدريد مع مضيفه بروسيا مونشنجلادباخ في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، قال زيدان: “إيسكو يريد اللعب كباقي اللاعبين، وعلى الجميع في الفريق أن يبقى مستعدا”.

وأضاف: “في فريق مثل ريال مدريد، من الواضح أن كل اللاعبين على أهبة الاستعداد، وأنا من يقرر من يلعب، وأنا أيضا الذي أقوم بإجراء التبديلات”.

نسيان الجميل

يذكر أن زيدان واجه انتقادات قوية بسبب تخليه عن خدمات الكولومبي خاميس رودريجيز، نجم إيفرتون الحالي، وتفضيله استمرار إيسكو بدلا منه.

وزادت حدة الانتقادات الموجهة إلى زيدان بسبب قضية إيسكو – خاميس هذا الموسم، بعد تألق الأخير مع “التوفيز”، في الوقت الذي تراجع فيه مستوى لاعب مالاجا السابق.

إيسكو (28 عاما) لعب 4 مباريات مع ريال مدريد هذا الموسم، منها 2 كأساسي و2 كبديل، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

في المقابل فإن خاميس صاحب الـ29 عاما لعب مع إيفرتون 7 مباريات هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 4.