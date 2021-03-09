زيدان يتلقى نبأ سارا قبل مواجهة إلتشي

المستقلة/- تلقى مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان نبأ سارا قبل مواجهة إلتشي، السبت المقبل، في الجولة 27 من الدوري الإسباني.

ونشرت قناة جول الإسبانية مقطع فيديو قصير عبر حسابها على تويتر ظهر فيه إيدين هازارد وهو يقود سيارته وسأله أحد المشجعين: “هل أنت بخير وستكون جاهزا لمباراة ريال مدريد القادمة ضد إلتشي؟”، فأجاب اللاعب البلجيكي: “نعم”.

ودخل هازارد بالفعل المرحلة الأخيرة من عملية إعادة تأهيله وكل شيء يشير إلى أنه سيكون متاحا لمباراة ريال مدريد ضد إلتشي في الليجا يوم السبت المقبل.

وكان زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد قد صرح قبل مباراة ديربي مدريد: “لا يوجد انتكاسة لإيدين هازارد، ما نريده هو أن يكون لائقا مائة بالمائة، نذهب معه شيئا فشيئا دون تسرع، من المهم أنه عندما يعود يشعر بالقوة، لن نخاطر به، وآمل أن يكون معنا الأسبوع المقبل”.

ويأمل زيدان بالتأكيد في استعادة إيدين هازارد قبل مواجهة أتالانتا يوم 16 مارس/آذار على ملعب ألفريدو دي ستيفانو في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، في ظل الأداء الهجومي الباهت الذي ظهر به الميرينجي في المباريات الأخيرة مع فينيسيوس جونيور وماركو أسينسيو وماريانو دياز.

يذكر أن هازارد شارك في 13 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم وسجل 3 أهداف فقط بواقع هدفين في الليجا وهدف في دوري أبطال أوروبا.