زياد خلف: القمة العراقية للتحول الرقمي بوابة لتطور البلاد

المستقلة/- تناولت القمة العراقية للتحول الرقمي آفاق الرقمنة والانتقال صوب التعامل الالكتروني والاتمتة ودور الحوكمة في التنمية التي تنشدها البلاد، التركيز جاء صوب القطاع المصرفي والمالي، بما في ذلك بيان اهمية التعاون ما بين الحكومة المركزية والقطاع المصرفي للنهوض في واقع هذا القطاع الاستراتيجي والحيوي بالنسبة للاقتصاد العراقي .

المؤتمر الذي نظمته شركة فرونتير اكسشينج بمشاركة عالمية ومحلية واسعة سلط الضوء على الفرص المتاحة والتحديات، بغية النهوض بواقع الرقمنة والتعاملات الالكترونية في البلاد.

وقال رئيس مجلس ادارة مصرف التنمية زياد خلف: تعيش البشرية الآن الثورة الصناعية الرابعة وهي الثورة الرقمية Digital Revolution والتي هي إستحقاق موضوعي وإمتداد للثورة الصناعية الثالثة وهي الثورة المعلوماتيةInformation Revolution التي عاصرناها أواخر القرن الماضي، لقد إعتمد العراق رؤية “دوم 2025” عام 2018، ووضع إستراتيجية تتعلّق بها لبناء قطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصالات تتضمّن عدداً من الأهداف والمقاصد الأساسية المطابقة لأهداف القمة العالمية لمجتمع المعلومات، هدفها فتح افاق الاستثمار و ابرزها الاستثمار في قطاع الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات وذلك لجعل مركز العراق ضمن الدول المتقدمة تكنولوجيا ، الامر الذي سيفتح ابوابا استثمارية جديدة تعزز الاقتصاد و المردودات المالية و توفر فرص عمل كبيرة للشباب العراقي.

وأشار الى ان البنك المركزي العراقي اطلق “خدمة الإلتحاق الرقمي” الذي يعد الأول من نوعه في العراق ، وهو نظام مالي رقمي متكامل يُعزّز الإستقلالية والتحرّر المالي من الأنظمة المالية التقليدية، حيث يعمل على تحويل العراق إلى دولة أقل إعتماداً على النقد ما يمكّن الدولة تجاوز البيروقراطية في التعاملات المالية داخل المصارف العاملة في العراق.

واضاف خلف “إن رعايتنا لهذا المؤتمر، تؤكّد إهتمامنا بمسألة التحوّل الرقمي، وحرصنا على الإستمرار بالإستثمار في البنية التحتية وقاعدة البيانات، وتطبيق أحدث التقنيات الموجودة، وتقديم الخدمات المصرفية بشكل واسع والإستثمار في رأس المال البشري من أجل مستقبل أفضل لإجيالنا الطالعة”.

وتابع نحن على يقين ان التحول الرقمي هو الاتجاه السائد لتحقيق التكامل الوطني و قد ثبت ان لدينا ثلاث مجالات و منافذ تستخدم في شتى المجالات و هي الارض و البحر و الجو لذلك على العراق ان يعتبر الفضاء الاكتروني هو مجاله الرابع لما له من تاثير فعال و واضح في قيادة المهام الوطنية مثل التنمية الاقتصادية و التجارة و المعاملات و التفاعلات الاجتماعية و الطبية و الصحية و العمليات الحكوميبة و الامن القومي .

وقال: تبنى العراق الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني لتوفير تدابير وإجراءات إستراتيجية لضمان أمن وحماية الوجود العراقي في الفضاء السيبراني، وحماية البنية التحتية الرقمية، وبناء ورعاية مجتمع أنترنت آمن وموثوق به، حيث تتألف هذه الإستراتيجية من عدّة خطط داعمة قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى.

بدوره قال ممثل الشركة المنظمة فرونتير اكسشينج احمد الجادر: ياتي هذا الحدث في صرف مهم وبتزامن مع توجيهات الحكومة العراقية الرامية الى التحول الى نظام الكتروني شامل في جميع مؤسسات الدولة حيث سيناقش المؤتمر امكانية تطبيق عمليات الاتمتة في الوزارات والمؤسسات الحكومية والفروع التابعة لها وغيرها من المواضيع المرتبطة في التحول الرقمي والحكومة الالكترونية.

واضاف تساهم هذه القمة الافتراضية في تقريب وجهات النظر بين صناع الحياة من الحكومة العراقية والشركات المحلية والاجنبية التي تعمل في مجال تقنية المعلومات والاتمتة والحلول التكنولوجية المتكاملة بالاضافة الى شركات الدفع الالكتروني حيث تمتلك شركتنا قاعدة بيانات كبيرة للعديد من الشركات المحلية والاجنبية العاملة في هذا المجال .

اما المدير المفوض لشركة العرب للدفع الالكتروني حيدر العبيدي فقد اكد ان التعاون المباشر بين البنك المركزي العراقي ومزودي خدمات الرفع الالكتروني ساهم في ترسيخ البنية التحتية للدفع الالكتروني، من حيث قاعده البيانات وقواعد وتعليمات الحوكمة والامتثال المحلي والدولي.

ولفت إلى ان الشركات المرخصة من البنك المركزي فيزا وماستر كارد والعامليتين تمكنت من دعم اغلب البنوك من صدار البطاقات العالمية وتصوير واقع خدمات الدفع الالكتروني.