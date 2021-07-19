زوج هالة صدقي يفجر مفاجأة جديدة بشأن نسب أطفالها لها

المستقلة/- منى شعلان/ فجر سامح سامي زوج الفنانة المصرية هالة صدقي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مفاجأة جديدة بشأن أزمتهما الأخيرة والحكم بحبسه.

وقال سامي، إنه سيحدد موعدا جديدا للاستئناف الخاص بقضيته مع الفنانة في نسب ولديه بعد أن حكم عليه بدفع نفقة قدرها مليون و600 ألف جنيه مصري، مضيفا قائلا:”استئناف قضية الـDNA.. سيتم تحديد الجلسة بعد العيد”.

وردا على سؤال بعض الأشخاص له عن جهله بمسألة التلقيح الصناعي، قال: “حضرتك إحنا عملنا العملية مرتين في مصر وفشلت، وهي كانت دائمة التردد على لندن وكانت تصر على عمل العملية هناك، وعرفت بعد كده إن السبب إنها كانت متفقة معاهم على كل حاجة دون علمي وبالفعل سافرت معها واديتها الحيوانات المنوية على أنه تلقيح عادي”.

و عاقبت محكمة الأسرة بقصر النيل، سامح سامي، زوج الفنانة هالة صدقي بالحبس 30 يوما، بسبب امتناعه عن دفع مبلغ مليون ومائة ألف جنيه مجمل المصروفات الدراسية لابنيهما سامو ومريم.

وعلقت هالة صدقي علقت على قرار المحكمة رفض دعوى زوجها بإنكار نسب طفليها منها والحكم بحبسه شهراً لامتناعه عن دفع نفقة طفليه.

وقالت هالة صدقي في تعليقها على حسابها الشخصي على تطبيق إنستغرام: “شكرًا لكل اللي حاولوا يتواصلوا معايا للتهنئة وبعتذر لعدم الرد تمامًا من كل وسائل الإعلام، لأن في الحقيقة، في أب دمر أسرة بأكملها واستعمل كل وسائل الضغط للرجوع إليه”.

وعبرت هالة صدقي عن حزنها لما آل إليه الوضع والحكم بحبسه باعتباره والد ابنائها، وقالت: “لم أكن أحب أن يدفعني استفزازه ومساواماته لدرجة الحبس لأنه في النهاية للأسف أبو ولادي وللأسف استغل أولاده كوسيلة للضغط عليا، ولم يراع مشاعرهم وضغط عليهم حتى نصل لهذه المرحلة من حبس لتزوير لأشياء أخرى من العيب ذكرها”.

وتابعت أنها نشرت الحكم لأن زوجها اختار وسائل الإعلام للتشهير بها وكان من حق أولادها نشر الحكم ورد اعتبارهم، موضحة: “لأنه اختار الميديا كوسيلة للتشهير فوجدت أنه من حق أولادي عليه أن أنشر الحكم وأرد حقهم واعتبارهم الذي أهدره في حق أطفال كل ذنبهم إن أمهم معروفة”.

واختتمت حديثها بتوجيه الشكر لمن ساندها، وتابعت: “مهما كان فرحة الحكم إلا أن هناك جرح لن يلتئم من شخصية للأسف مريضة ورافضة لأي علاج وللأسف ولادي الضحية، بشكر الأستاذ رفعت الشريف المحامي اوالمحترم جدًا وكل الصحفيين والإعلاميين الذين ساندوني ووقفوا جميعهم بدون استثناء معي”.