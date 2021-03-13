زوجة ونجل الراحل مشاري البلام يلجأن للقضاء بسبب وفاته

المستقلة/- منى شعلان/ مازال الغموض يخيم على سبب وفاة الفنان الكويتي مشاري البلام ، رغم إعلان وزارة الصحة الكويتية عن أن سبب الوفاة إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

إلا أن زوجة ونجل الفنان الراحل ، بعد مرور 15 يوماً على وفاته، يطالبان بفتح تحقيق عاجل لوزير الصحة الشيخ باسل الصباح للكشف عن السبب الحقيقي لوفاة الفنان مشاري البلام، حسبما أعلن المحامي الكويتي حسين بن شيبة، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

وكتبت المحامي الكويتي ، قائلاً: ”بعد توكيل الزوجة والابن سنتقدم برفع کتاب طلب فتح تحقيق لوزير الصحة الشيخ باسل الصباح عن أسباب وفاة الفنان مشاري البلام، وإعداد تقرير مفصل عن حالة المرحوم“.

من ناحية أخرى استنكر صالح مشاري البلام، في مقطع فيديو له ، نشره مؤخراً، عبر حسابه على تطبيق سناب شات، تقرير طبي منسوب لوالده تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي متسائلا: ”ليش ننشر شيء خاص بالوالد شنو ناقص؟“.

وحمل التقرير المسرب مفاجأة بشأن سبب وفاة مشاري البلام الحقيقية، رغم التأكيد في البدء على أنه توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، إلا أن التقرير الطبي المسرب أظهر أن السبب المباشر وراء وفاته هو تعرضه لتسمم في الدم، أدى إلى هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب.

وأكد صالح أنه لا داعي لنشر مثل هذه الخصوصيات، معقبا: “ليش ننشر أشياء خاصة فينا وبأهلنا”، مشددا على أنه سيتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تم نشره من خصوصيات والده.

يذكر أن التقرير الطبي زعم أيضا وجود تاريخ مرضي عانى منه مشاري البلام وسبب مرضي متوسط ساهم في تدهور وضعه الصحي، وهو معاناته من فشل كلوي وفشل بالكبد، إضافة إلى السبب الأصلي وهو إصابته بمتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد بسبب فيروس كورونا، كما أنه مصاب بمرض “السكري”.