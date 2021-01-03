زواج سيدة أعمال سعودية من سائقها الباكستاني يثير جدل كبير

المستقلة /- تفاعل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع خبر زواج إحدى سيدات الأعمال في المملكة العربية السعودية، من شاب باكستاني فقير، يعمل كسائق لديها.

وتزوجت سعودية تدعى سهو عبد الله المحبوب (35 عاما)، التي تقدر ثروتها بنحو 8 مليار دولار، من سائقها الباكستاني بتاريخ 30 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وتمتلك المحبوب أيضا العديد من العقارات السكنية والفنادق في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى أبراج سكنية في فرنسا.

تقدر ثروتها بـ8 مليارات دولار وتمتلك عقارات في مكة وباريس.. #سيدة_أعمال_سعودية تزوجت من شخص يقال إنه سائقها الباكستاني! pic.twitter.com/SM2m0ysh6H — DW عربية (@dw_arabic) January 2, 2021

“دنيا حظوظ” هكذا عبر ناشطون عن مفاجأتهم من خبر الزواج، بعد تداول مقطع فيديو لزفاف العروسين، فيما استنكر البعض الآخر النبأ، قائلين إنه “نشر حركات مخلة بالآداب والذوق العام، وترويج لثقافة دخيلة على المجتمع السعودي” وفق تعبيرهم.

البعض الآخر نظر إلى الزفاف من منظور “رومانسي”، حيث اعتبروا أن سيدة الأعمال قد تزوجت بمن أراده قلبها، بينما ضرب البعض الآخر المثل بزواج السيدة خديجة بنت خويلد بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم.