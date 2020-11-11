زلزال يضرب الكويت

المستقلة /- تعرضت منطقة أم قدير الكويتية، اليوم الأربعاء، لهزة أرضية بقوة 4.1 درجة بمقياس ريختر، وذلك على عمق 11 كيلومترا.

ومن ناحية أخرى، ضربت هزة أرضية بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر، أمس الثلاثاء، قضاء بازيان في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق.
وذكرت قناة اعلامية أن المراصد في الهيئة العامة للرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر وأعقبها حدوث هزة أخرى بقوة 3.4 درجة.
ودعت السلطات العراقية المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات الصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي.
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