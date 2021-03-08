زحامات بغداد تثير غضب مصطفى الكاظمي

المستقلة /- وجه القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، برفع السيطرات في العاصمة بغداد اليوم الاثنين.

وقال السكرتير الشخصي لرئيس الوزراء الفريق الركن محمد البياتي في بيان، ان “رئيس الوزراء وجه برفع عدد من السيطرات لفك الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد”.

وأضاف، أنه “بناءً على توجيه القائد العام، سيتم اعتبارا من الساعة الثانية من ظهر اليوم 8 آذار رفع سيطرات سهام العبيدي وسيد الحليب ومدخل اليرموك وتحويلها الى مرابطات”.

وأشار الى، أن “هذا التوجيه سيتم بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد لتخفيف الزخم المروري وتسهيل حركة تنقل المواطنين في العاصمة”.