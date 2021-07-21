ريهام سعيد تعلن اعتزالها

المستقلة/- منى شعلان/ أعلنت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، اعتزالها العمل الإعلامي، والعودة إلى التمثيل مرة أخرى بعد أن كانت اعتزلت التمثيل عام 2015.

كتبت ريهام سعيد في منشور عبر حسابها بتطبيق إنستغرام : “فكرت كتير قبل ما اكتب البوست ده، انا اعتزلت التمثيل سنه ٢٠١٥ لاني حسيت ان صاحب بالين كداب و ان التمثيل ماثر علي مسيره الخير الي ابتديتها من سنين طويله عشان الوقت و المجهود الي بعمله، لكن عشقي للتمثيل الي هو دراستي ومهنتي الاولي قبل الاعلام رجعت امثل تاني و انا لسه في نظر المخرجين والمنتجين مذيعه عايزه تمثل”.

وتابعت: كنت عارفه ان عشان اخد مكان كممثله لازم اسيب الاعلام زي مع حفظ الالقاب داليا البحيري و بسمه و دينًا فؤاد و دينا الشربيني و غيرهم بس مكنتش قادره اسيب رسالتي الي كانت مهمه اوي وقتها. انا حصل لي مشاكل كتير من المهنه دي بتاثير باطل من السوشال ميديا من منافسين و اعداء بسبب المشاهده العاليه جدا و النجاح انا تعبت و حسه اني قدمت كل الي ممكن يتقدم و الدوله عامله الي عليها و مش محتاجين دور المجتمع المدني في مساعده الناس و لكن انا ليه الشرف اني اشتغلت في المهنه العظيمه دي الي ليها رساله ساميه و عظيمه و ليه الشرف اني كنت اعلاميه في اصعب وقت مر علي الاعلاميين ايام حكم الاخوان و الحمد لله كان لينا موقف واضح و ماتغيرش و لا دقيقه”.

وأضافت: انا الحمد لله حققت في التمثيل و كل الي اشتغلته علم مع الناس و اشتغلت اعمال كلها قيمه بس بعد ما جالي السكر وشويه مشاكل تانيه قررت اعمل الي بحبه انا بكل اسف بعلن اعتزالي الاعلام تماما و هاركز كممثله وهاطلب من الدكتور أشرف زكي انه يساعدني اني اغير الفكره الموجوده في اذهان المخرجين و المنتجين اني مذيعه، ورساله للاستاذه كامله ابو ذكري و مش مكسوفه نفسي اوي امثل معاكي حتي لو مشهد ده من احلامي.

واستكملت: خطوه صعبه و فيها ريسك كبير بس على الأقل اجري ورا حلمي حتي و انا في السن ده. جه الوقت اني استمتع بالي بعمله و بحبه خصوصا لما يكون في عصر و لا في و سطه و لا محسوبيه الي هايجنهد هايوصل . ماتسيبوش حلمكم مهما فات الوقت. بشكر جمهوري من الامهات و الشباب و الاطفال الي دائما بيدعموني و حبه برامجي و اتعلموا منها و بشكر ر بنا علي عشرين سنه اداني الفرصه فيهم اني اقضي حواءج الناس و اقدم كل ما هو مفيد . فخوره بكل حلقه و بكل حرف قدمته ٢٠ سنه تعب و سهر و ا كان و تصميم علي تقديم الحقيقه . انا اسفه ليكوا بس التمثيل رساله برضوا و هو حلمي الاساسي الي اتاخرت اوي عشان احققه يا رب وفقني و ساعدني.

يذكر أنه في منتصف يونيو، أعلنت ريهام سعيد عن إيقاف برنامجها “صبايا الخير” عبر شاشة قناة “النهار” وذلك بعد انتهاء عقدها.

 

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