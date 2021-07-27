ريما الرحباني تفجر مفاجأة بشأن عائلتها

المستقلة/- منى شعلان/ خرجت المخرجة ريما الرحباني، ابنة الفنانة اللبنانية الكبيرة فيروز، عن صمته للمرة الأولى كاشفة تفاصيل وأسرارا الخلاف بين عائلتها وعائلة عمها الراحل منصور الرحباني، وقالت إن الأخير السبب في كل الخلافات العائلية والفنية التي حدثت في عائلة الرحبانية.

وقالت ريما الرحباني من خلال منشور مطول عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك، أنها كانت تتلقى الانتقادات في صمت طوال السنوات الماضية، لافتة إلى أنها وعائلتها يسكتان عن تفاصيل هذا الخلاف منذ خمسين عاماً تقريباً، ولكن حالياً قررت كتابة منشور لن ترجع فيه، ونشرته كما هو لتحكي كواليس الخلافات.

وأكدت ابنة فيروز أنها كانت ستحتفظ بهذه الخلاقات لولا أن الانتقادات لا تتوقف، والحرب الإعلامية عليها مستمرة، والاتهامات دائماً ما تطالها، لذلك فستكتب كل شيء.



وكتبت ريما الرحباني في منشورها: “اللي انتو، يا فيروزيين وغير فيروزيين، تعتبروه خلاف عائلي بالحقيقة منّو خلاف عائلي! إنّما خلاف فنّي بحت.. واللي انتو بتعتبروه أحقاد وصراع ورثة على تركة! منّو بالواقع هيك! في ميلة هيك وهيّي اللي عم تصوّروا على إنو هيك! واللي انتو بتعتبروه قطع وصار ماضي بشع بس مضى! منّو لا ماضي ولا مضى ويبدو ولن يَمضي لا بسبيلو ولا على خير! واللي انتو بتعتبروه مش مهم معليه بعد إذنكن يعني ما بعرف كيف بدّي خبّركن بس بالنسبة الي كتير مهم! كان ممكن لو خلص يكون مش مهم! بس بما إنو ما خلص وإسّاتو ماشي بغزارة وتحت الطاولة وفوق الطاولة وبالإعلام…… وهالشي بكل وسائل الإعلام وبكل المحاضرات والأطروحات والكتب اللي بتصدر عن شويعر او شويعرة او شعيرية بكتب المدارس بالجامعات عند الدكاترة والمثقفين والفنانين”.

و تابعت : “شوفوا يا ولادي انا متل كل أفراد بيت عاصي إلتزمنا الصمت ما يقارب الخمسين سنة!

من وقت ما مرض عاصي بأول حادثة إلو اي الإنفجار بالدماغ بالـ ٧٢ اي والله! متلما عم خبركن! من يوما إستلم منصور الإعلام وكل المنابر وبلش يحفر على مهلو متل نقط الشتي وصار يدير الإعلام متلما بيريد وبالشكل اللي بيناسبو! نعم وهيدا الخلاف ما حدا حكي عنو الا منصور وشركاه وما أكترن! وما حدا منا رد او حكي فقدر عبر الزمن يصورو ويثبتو متلما بيريد، لأنو الوحيد اللي صوّرو وخططلو ونفذّو هوي منصور نفسو وشركاه على خطاه”.

أوضحت: “الخلاف بالحقيقة كان بين منصور من جهة وشركاه طبعاً وعاصي وفيروز وعيلة عاصي من جهة أخرى! جهة منصور تحكي منفردة وجهة عاصي صمت مطبق! بعدما جهّز منصور الأرضية الإعلامية والغير إعلامية إشتغل على إخراج فيروز من بيتا! وبالحقيقة هو ما كان إخراجا من بيتا! بقدر ما كان إخراجا من الحياة الفنية ومَنعا من الصعود على المسرح لأن إنتهت فنياً وما عادت قادرة تقدي الأدوار….!!!! وصار الإنفصال بال ٧٩ وعاصي يبدو كان بلّش من جهتو يحضّر فيروز لتفل وتطير لحالا! لأنو هوّي عارف لوين رايح”!.

وكشفت ريما كواليس الخلاف الفني: “وإبتداءاً من حفلة البالاديوم عطاها غنّية البوسطة بنفسو ومسكها بإيدا ودلّا ع طريق الخلاص! وقلا قبل ما تروحي معو روحي معو وللموت بتضلّي معو أهلك الجيران كلو نسيان وغيرو ولا إنسان….. ويوما بلّش الهجوم العلني على فيروز بكل المجلات والجرايد وإبتدا تصويرا على انها قليلة الأخلاق.. وعديمة الوفى ومنتهية فنياً وشو بدكن تقولوا قولوا شي وسخ لدرجة اللي انكتب واللي انقال ولا إنسان بيرضاه لعدوو فكيف لمرت خيو وعن مرت خيو!”.

و أضافت ، أن ما حدث لأسرتها كان مشيناً لأقصى حد، وأنها سكتت لأن عمرها وقتها كان حوالي 14 عاماً، لافتة إلى أن في ذلك الوقت، منصور هو من ذهب للمطران وطلق فيروز من عاصي قائلة: “ومنصور طلع عند المطران يطلّق فيروز مش عاصي! باردون شو عاصي قاصر مثلا؟ ولو”.

كما أكدت ابنة فيروز، أن منصور وحربه الإعلامية هما السبب في الهجوم على زياد الرحباني وفنه، مؤكدة أنها لم تكن لتتحدث لولا امتلاكها لوثائق ومستندات خاصة بكل حرف تنطق به.

على جانب آخر تحدثت ريما عن فترة مرض عاصي وسقوطه في غيبوبة، وحديثه مع كيان خرافي يدعى “الكبير” قائلا “إفتحلى إفتحلى قتلني الصفير والبحر مالو صوت دخيلك إفتحلي” إلى آخر الجملة المعروفة.

وأضافت: “عاصي شاف وعرف خيّو شو عم يعمل وقلّي ياهن وما عاد قادر يِحمل وقرّر يفِل مش لأن ما عاد عندو شي يقولو يا غدي يا إبن عمي الحبيب متلما حكيت مرّة بذكرى عاصي لا عاصي ما بيفضى من الإشيا اللي ممكن يقولا.. إنما فل لأن ما قدر يتحمّل قابيل وهابيل، وبس صار عاصي ينسحب من الحياة شوي شوي بطّل يطل عليه منصور وتركو وحدو معي”.

أكدت ريما أن فيروز عادت لعاصي خلال هذه الفترة، وسكنت المنزل حفاظا منها على العهد القديم رغم انفصالهما، وبلغها بحسب تصريحات منصور أن والد ابنيها كان مديوناً، بينما زاره منصور مرات معدودة على أصابع اليد الواحدة.

تابعت ريما: طلعت ٨٤٠ ومضاها منصور منفردا وهيي اللي كانت بالاساس شغل عاصي وإسما عاميّة انطلياس! برضو ما حكينا وسكتنا ويمكن وقتا إلتقى كم صحفي حسوها تخينة كتير فحكيوا ضميرن اللي ابتدى يوجعن يمكن! وقالوا انها شغل عاصي فما كان من منصور الا رد الفعل الآتي! فيروز وولادا دازة اللي حكيوا هه هه اي طبعاً الإنسان بيفكّر الكل متلو! وطبعا ما سلموا اللي تجراؤوا وحكيوا من شرورو.. بس اللي ما بيعرفوه جهة منصور انّو نحنا ما مندز حدا يحكي عنا نحنا عنا من الجرأة والصدق والسلام الداخلي ما يكفي لإنو اللي بدنا نقولو منقولو بوضوح وبأنفسنا ما مندز مين يقول! هاي ما بيعرفوها هني لأنن مش هيك وما بيعرفوا كمان انو صاحب الحق سلطان وما بيخاف من شي ولا بيشتغل تحت الطاولة وبالعتمة”.

واتهمت ريما رحباني أحد أفراد عائلتها بالاستيلاء على أعمال والدها عاصي: “وكرّت مسبحة هالمسرحيات اللي إشي هيّي الخمس شعرا المكتوبين وملحنين من ايام عاصي وبعد في دفاتر كتير كاتبها عاصي اعمال كاملة إختفت من البيت وما بعرف ايمتى بتظهر وتحت إسم أية عبقري رحباني من الجيل الجديد او الأجدد من جديد”.

متابعة: “وكمان شي تاني كتير مهم عملو منصور وشركاه: إنشغل غسيل دماغ جماعي على إلغاء إسم عاصي كلّيا وتغييبو من كل وأي شي… ونجحوا.. ما عاد ينذكر إسم عاصي بالمرّة! واذا حدا تذكّر وذكرو شي مرّة بالغلط! كان فوراً يجيه إتصال تأنيب وترهيب وتهديد انو اوعك تعيدا والله متلما عم خبركن والحلو بالموضوع انو كل اللي حكيتو في شهود بالجملة! منهن فلّوا من هالدني للأسف! ومنهن بعدن هون وعم يقروني هلق قبل منكن! بس ليه ساكتين لست أدري”.

أكدت ريما أنها صمتت كثيراً عن أحداث صعبة حدثت لفيروز وفنها، ولكنها لم تستطع السكوت عن المرسوم الذي سقط اسم عاصي فيه سهواً عام 2009، ولما قررت الكلام والاحتجاج تمت محاربتها بعنف، ولكنها صممت على المضي قدما، برغم رغبتها في بدء صفحة جديدة بعد وفاة منصور.

ونفت رحباني سعيها وراء المال قائلة: “اني لو صحيح بدّي مصاري ما بحاجة للورتة حتّى! بربع نص ثانية فيني إحصل على مليار دولار انا وقاعدة ببيتي بالرابية! حتّى مش مضطرة أعمل اللي بيعملوه من ركض ولهث وراء الشهرة والمال”.

و أشارت ريما رحباني إلى إنها صورت أعمال فيروز بأموالها الخاصة وقالت: “شرحتا هيدي! بس رح عيدا كل اللي تصوّر تصوّر بمبادرة شخصيّة منّي وعلى حسابي الشخصي، للأرشفة وليس لغايات أُخرى! وما كانت رضيت فيروز يتصوّر لوما انا شخصيّا عم صوّر كابيش؟ اي فلا حاجزة ولا محجوزة! فلمّا حط شي بكون عم حطّو لأن عبالي حطّو مش لأن مُلزمة حطّو! لا حدا دافعلي معاش ولا حدا موظّفني عندو ولا حدا إلو معي شو بحط وشو ما بحط! اللي تصوّر ما تصوّر كرمالن! تصوّر كرمالنا وللتاريخ اذا أردنا. واضحة”.

اختتمت ريما قائلة: بس عاصي انا مسؤولة بغيابو ومتلما حمّلني الندر لازم اوفيه! أنا ما عندي شي ضدن ولا اي شي! بشفق علين وبحبّن رغم كل شي لأن ربينا سوى وعمّي منصور بحبّو كمان رغم كل شي! بس شو منعمل! الحقد بقي من طرفن والحسد والغيرة وعميوهن وعميولن قلبن وقرروا يضلن شاهرين السيف طيب انو منقضيها ندير الأيسر”؟.

تابعت: “خلص ما بقى من العمر اكتر ما مضى! ومش رح فل من هالدني بدون ما حط النقط على الحروف! وهيّاني اليوم حطّيتن وبرجع بكرّر بسببهن لو غلّوا ما كنت حكيت بس ما .. سو .. تامبي بور فو! بوست قاتولي انا مالي جلادة ارجع اقريه يا دلللللي! بس خلصنا”.