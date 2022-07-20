السعودية ريما الجفالي تضطر للانسحاب من بطولة جي تي الدولية المفتوحة في هنغاريا

تتطلع إلى عودة قوية في حلبة ريد بُل

السعودية ريما الجفالي

المستقلة/-  قالت ريما الجفالي، سائقة السباقات السعودية ومؤسسة فريق ذيبة موتورسبورت، أن اضطرار فريقها للانسحاب من سباق الجولة الأولى في بطولة جي تي الدولية المفتوحة في هنغاريا يمثل فرصة لتجميع الجهود وترتيب الأوراق.

و تعرضت الجفالي وزميلها في الفريق آدم كريستودولو لأعطال نجمت عن اصطدام خلال السباق الأول في هنغاريا، وذلك في حلبة هنغارورينغ يوم السبت الماضي.

ولكن الجفالي أعربت عن نظرتها الإيجابية للأمر، وقالت: “لقد كان أداؤنا واعدًا للغاية في النصف الأول.”

كما امتدحت زميلها آدم كريستودولو قائلة: “حقق آدم نتيجة ممتازة في سباق التأهل مما وضعنا في مركز جيد في نهاية المرحلة الأولى قبل أن أتولى مهمة القيادة في الثلث الأخير من السباق.”

وقال كريستودولو: “اعتقد أن تقدمنا كان ممتازًا اليوم على الرغم من خسارة مركز واحد في البداية، وكنّا نسير في الاتجاه الصحيح لتحقيق الفوز. بالطبع شعرنا بخيبة الأمل حيال انتهاء السباق بالنسبة لنا ولكن هذه طبيعة سباقات السيارات ولا يمكن التنبؤ بما سيحدث فيها، فهناك أمور تسير على ما يرام وأوقات نواجه فيها التحديات المختلفة – ولكننا سنعود بكل قوتنا في النمسا.”

ويتطلع فريق ذيبة موتورسبورات الآن إلى مواصلة الزخم والأداء المتميز الذي أظهره في هنغاريا، حيث يعود إلى المنافسة يومي 10 و11 أيلول /سبتمبر في حلبة ريد بُل.

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