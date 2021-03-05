ريبين سولاقا ينافس التعمري جائزة آسيوية

المستقلة/- تواجد العراقي ريبين سولاقا مع الأردني موسى التعمري، ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب آسيوي محترف خارج القارة الأسبوع الماضي.

وطرح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، استفتاء لاختيار أفضل لاعب خارج القارة الصفراء خلال الأسبوع المنتهي.

ويقوم الموقع الالكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بإطلاق جوائز خيارات الجمهور لعام 2020، والتي تنظم على 4 فئات، وبحيث تشكل أصوات الجماهير نسبة 60% من التصويت.

ويمكن للقراء المشاركة في التصويت للاعب الأبرز برأيهم، حيث يستمر التصويت لغاية يوم الاثنين 8 آذار/مارس، عند الساعة 2:00 ظهرا بتوقيت ماليزيا (توقيت جرينتش +8).

يذكر أن قائمة المرشحين ضمت عددا من النجوم البارزين، على رأسهم الكوري الجنوبي هيونج مين سون.

 

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