ريال مدريد يمدد عقد مودريتش

المستقلة/- أعلن ريال مدريد رسميا، اليوم الثلاثاء، تجديد عقد نجمه الكرواتي لوكا مودريتش، لمدة موسم آخر، لينتهي في صيف 2022.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد مودريتش (35 عاما) مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، قبل تمديده لموسم آخر.

وجاء التوقيع لمدة موسم واحد فقط، وفقا لسياسة النادي بالتجديد موسم تلو الآخر للاعبين الذين يتجاوزون 30 عاما، وفقا لمستواهم الفني.

ويلعب مودريتش مع ريال مدريد منذ عام 2012، قادما من توتنهام، حيث ساهم في فوز الميرنجي بكل البطولات الممكنة منذ هذا التاريخ.

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ريال مدريد يمدد عقد مودريتش

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