ريال مدريد يكشف هوية لاعبه المصاب بفيروس كورونا

(المستقلة) – كشف نادي ريال مدريد، اليوم الإثنين، عن هوية لاعبه المصاب بفيروس كورونا.

وقال ريال مدريد في بيان عبر موقعه الرسمي: “يود ريال مدريد أن يكشف أن نتيجة اختبار لاعبنا إيدير ميليتاو مدافع الفريق، جاءت إيجابية”.

وأضاف: “جميع اللاعبين الآخرين والجهاز الفني وكذلك جميع موظفي النادي الذين يعملون معهم مباشرة، جاءت نتيجتهم سلبية”.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت مساء أمس الأحد، إصابة أحد لاعبي ريال مدريد بفيروس كورونا، دون الإفصاح عن هويته.

يذكر أن ريال مدريد يستعد لمواجهة إنتر ميلان، مساء الثلاثاء، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.