ريال مدريد يقدم ألابا ويكشف رقم قميصه

المستقلة/- قدم ريال مدريد صفقته الصيفية الوحيدة ديفيد ألابا، أمام وسائل الإعلام في فالديبيباس، بعدما وقع رسميًا على عقد لمدة 5 مواسم.

وفيما يلي لقطات من حفل تقديم ألابا في الحفل الرسمي:

وحصل ألابا على القميص رقم 4 الذي كان يرتديه الإسباني سيرجيو راموس، قبل انضمامه إلى باريس سان جيرمان هذا الصيف.

ونشر أنشيلوتي عبر حسابه الشخصي على “إنستجرام” صورة له رفقة ديفيد ألابا ومارسيلو للترحيب بالوافد النمساوي الجديد، وكتب عليها: “لم الشمل العظيم، مرحبًا بك في منزلك الجديد، هلا مدريد”.

وانضم ألابا إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع بايرن ميونخ.