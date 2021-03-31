ريال مدريد يغلق الأبواب في وجه جاريث بيل

المستقلة/- كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأربعاء، أن نادي ريال مدريد أبلغ لاعبه الويلزي، جاريث بيل، المعار إلى توتنهام بعدم رغبته في عودته وارتداء قميص “الميرينجي” من جديد.

وصرح بيل في معرض رده على سؤال بخصوص مستقبله، خلال وجوده حاليا في معسكر منتخب بلاده الذي يخوض التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، بأنه في الموسم المقبل يرغب في العودة إلى ريال مدريد، على الرغم من سعى الأخير بكل السبل للتخلص منه.

وقالت صحيفة “أي.بي.سي” الإسبانية، إن ريال مدريد أبلغ بيل عبر وكيل أعماله جوناثان بارنيت، بعد هذه التصريحات، أنه لا مكان له في تشكيلة الفريق، وإنه لن يرتدي قميص النادي الملكي مرة أخرى، بعدما أضاع كل الفرص التي حصل عليها، وفشل في أن يكون قائدا في الخط الهجومي للفريق في أعقاب رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى يوفنتوس الإيطالي صيف 2018.

وأضافت الصحيفة أن إدارة النادي الملكي أبلغت جوناثان بارنيت، أنه حتى لو عاد بيل لاستكمال عقده كما قال في تصريحاته الأخيرة، فلن يظهر أبدا مع الفريق وسيتم تجميده بشكل تام.

وعاد بيل (31 عاما) إلى صفوف فريقه السابق توتنهام خلال الانتقالات الصيفية الماضية، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، بعدما ساءت العلاقة بينه وبين الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد بشكل كبير، وأخرجه من حساباته تماما في مباريات الفريق الملكي.