ريال مدريد يعلن انتهاء قصة راموس

المستقلة/- أعلن نادي ريال مدريد رحيل نجم وقائد الفريق سيرجيو راموس بعد نهاية عقده.

وتعقدت مفاوضات التجديد بين الطرفين في ظل رغبة ريال مدريد في تقديم عقد يمتد لعام واحد فقط لراموس مع تخفيض راتبه بنسبة 10%، وهو ما لم يوافق عليه المدافع الإسباني.

وقال النادي المدريدي في بيان رسمي نشره على موقعه الإلكتروني: “يعلن النادي عن مؤتمر صحفي غدا الخميس في تمام الساعة 12:30 ظهرا لتوديع القائد سيرجيو راموس بحضور رئيس النادي فلورنتينو بيريز”.

وأضاف: “بعد ذلك سيظهر راموس في مؤتمر صحفي للحديث مع وسائل الإعلام”.

من جانبه، بدل سيرجيو راموس صورته على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، ودوّن رسالة مقتضبة عبر حسابه الرسمي في فيسبوك جاء فيها: “شكرا ريال مدريد”.

ويرحل راموس بعد 16 عاما قضاها داخل النادي الملكي، حيث جاء قادما من صفوف إشبيلية الأندلسي.

ومنذ انتقاله من إشبيلية إلى ريال مدريد في 2005، حقق راموس مع الفريق الملكي 22 بطولة بين الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني وكأس الملك، إضافة لدوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية.