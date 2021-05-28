ريال مدريد يعلن أولى صفقاته في الميركاتو الصيفي

المستقلة/- أعلن نادي ريال مدريد رسميا عن تعاقده مع النمساوي ديفيد ألابا، مدافع فريق بايرن ميونخ الألماني، الذي انتهى عقده مع الفريق البافاري بانتهاء الموسم.

وقال نادي ريال مدريد، في بيان له عبر موقعه الرسمي، إنه توصل لاتفاق مع اللاعب دافيد ألابا، الذي سيرتبط بالنادي للمواسم الخمس المقبلة.

وسيتم تقديم دافيد ألابا كلاعب جديد في ريال مدريد بعد انتهاء مسابقة كأس الأمم الأوروبية.

وانضم ديفيد ألابا إلى ريال مدريد مجانا بعد انتهاء عقده مع بايرن ميونخ، ووقع على عقد مدته 5 مواسم، حتى عام 2026، وسيتقاضى راتبا سنويا صافيا قيمته 12 مليون يورو.

ولعب ديفيد ألابا 431 مباراة بقميص بايرن ميونخ حقق خلالها 27 لقبا، منها لقبان في دوري أبطال أوروبا.

وسيشارك منتخب النمسا في بطولة كأس الأمم الأوروبية المقبلة، وبعدها سيقدم نادي ريال مدريد رسميا لاعبه الجديد ديفيد ألابا.

وتواجد ديفيد ألابا بالفعل في مدريد الثلاثاء الماضي، بحثا عن منزل جديد، وذلك تمهيدا لانتقاله بصورة رسمية إلى ريال مدريد.

وأبرم ريال مدريد بضم ألابا، أولى صفقاته هذا الصيف استعدادا للموسم المقبل.

 

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