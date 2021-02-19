ريال مدريد يضع خطته لضم هالاند

المستقلة/- وضعت إدارة نادي ريال مدريد خطتها للتعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية إن ريال مدريد يعلم أنها لن تكون صفقة سهلة، وسيتعين عليه دفع أكثر من 100 مليون يورو، حيث سيحصل بوروسيا دورتموند على 90 مليون يورو، بينما سينفق باقي المبلغ كعمولات.

وبعد انتقال هالاند وضعت إدارة نادي ريال مدريد خطتها للتعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، خلال فترة الانتقالات الصيفيةمن سالزبورج لدورتموند، حصل والده على 8 ملايين يورو، ووكيله الإيطالي على 15 مليون يورو، مما رفع قيمة الصفقة إلى 43 مليون يورو، بعد حصول سالزبورج على 20 مليون يورو.

ويدرك ريال مدريد أنه مجبر على دفع هذه العمولات، لذا سيعمل على خفض القيمة التي يطلبها دورتموند مقابل التخلي عن اللاعب، ولهذا سيعرض الثنائي لوكا يوفيتش وماريانو دياز من أجل تقليل القيمة المالية.

هالاند يحصل على راتب سنوي بقيمة 8 ملايين يورو، وهو ما يراه ريال مدريد مقبولا، على الرغم من أن النرويجي قد يطلب المزيد من الأموال.

وفي الوقت نفسه فإن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز لن يقدم على ارتكاب أي حماقات مالية في ظل الأزمة التي تعيشها أندية أوروبا بعد جائحة كورونا، وإذا لم يتوصل لاتفاق جيد، فلن يتعاقد مع هالاند في الصيف القادم.