ريال مدريد يضع خطة جديدة لضم مبابي

المستقلة/- وضع ريال مدريد خطة التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، هذا الصيف، بالإضافة إلى خطة بديلة في حالة فشل الصفقة.

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في صيف 2022، ويرفض اللاعب الفرنسي كل عروض التجديد.

ووفقا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن الميركاتو الصيفي في الليجا ينتهي يوم 1 سبتمبر/أيلول، لكن هذا التاريخ غير مهم، إذا أراد النادي الباريسي السيطرة على الموقف في الصفقة وبيع مبابي مبكرا.

وأشارت إلى أن باريس لديه تخوف من الانتظار حتى يناير/كانون الثاني، حيث تستطيع جميع الأندية التحدث مع اللاعب بشكل قانوني وتوقع معه اتفاقية ما قبل العقد.

وأوضحت أن ريال مدريد واضح في أسلوب تعامله مع سان جيرمان لسنوات عديدة، حيث لن يحاول أبدا كسب عداوة النادي الفرنسي من أجل ضم مبابي.

وقالت الصحيفة الإسبانية إن الوقت في صالح ريال مدريد، وكل شيء يمضي الآن كما خطط له، بعد إعلان مبابي أنه لن يجدد عقده.