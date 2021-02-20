ريال مدريد يسعى للتخلص من 3 لاعبين لأجل مبابي وهالاند

المستقلة/- تخطط إدارة ريال مدريد لاتخاذ قرار بفسخ عقود 3 من نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويأتي قرار ريال مدريد الجرئ بشأن فسخ عقود نجوم الفريق الثلاث من أجل إفساح المجال من أجل ضم الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان أو إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند.

وحسب ما ذكرته صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الإسباني يخطط لفسخ عقد الثلاثي إيسكو ومارسيلو إلى جانب جاريث بيل الصيف المقبل، لتخفيف حمل رواتبهم من على عاتق خزينة ريال مدريد.

فسخ عقود الثلاثي هو الحل الوحيد، في حال أراد الريال التعاقد مع كيليان مبابي أو إيرلينج هالاند في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويصطدم قرار الميرينجي بفسخ عقود بيل وإيسكو ومارسيلو مع رغبة الثلاثي في إنهاء عقودهم داخل ريال مدريد في صيف 2022.

وسيواجه الريال موسم انتقالات صيفي معقد للغاية بسبب رغبته في التعاقد مع مبابي أو هالاند.

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