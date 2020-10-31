ريال مدريد يسحق هويسكا ويتصدر الدوري الإسباني

(المستقلة) – حسام الدين جمال – حقق ريال مدريد فوزا عريضا على ضيفه هويسكا برباعية مقابل هدف، مساء السبت، في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

افتتح إيدين هازارد التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 40 ، مسجلا أول أهدافه في الموسم الحالي.

وأضاف كريم بنزيمة الهدف الثاني في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بتقدم ريال مدريد 2-0.

وأضاف فيدريكو فالفيردي الهدف الثالث في الدقيقة 54، بينما أحرز دافيد فيرو هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 74، قبل أن يختتم بنزيمة الثلاثية في الدقيقة 90.

بهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده إلى 16 نقطة في صدارة الترتيب، بينما توقف رصيد هويسكا عند 5 نقاط في المركز الـ18، وذلك بشكل مؤقت لحين استكمال مباريات الجولة.