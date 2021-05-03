ريال مدريد يستهدف نجم فيورنتينا

المستقلة/- أبدى نادي ريال مدريد اهتمامه بأحد عناصر فريق فيورنتينا الإيطالي، تمهيدا لمحاولة ضمه في الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن الصربي دوسان فلاهوفيتش، مهاجم فيورنتينا، بات موضع اهتمام ريال مدريد، مشيرة إلى أن النادي الملكي يراقب تطور أحد أفضل المواهب الشابة في الدوري الإيطالي.

وأضافت أن الريال ليس الفريق الوحيد الذي يتابع فلاهوفيتش، فهناك أيضا ميلان وروما يتابعونه بعد أدائه المميز مع الفيولا هذا الموسم.

وتمكن المهاجم الصربي (21 عاما) من تسجيل 19 هدفا في 36 مباراة لعبها مع فيورنتينا، فيما قالت الصحيفة الإسبانية، إن سعره وصل بالفعل إلى 60 مليون يورو.

وختمت بأن النادي الإيطالي يخطط لمنح دوسان عقد جديد براتب يتراوح ما بين 3 إلى 4 ملايين يورو.

 

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