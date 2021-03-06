ريال مدريد يدرس إقحام هازارد في صفقة تبادلية

المستقلة/- كشفت تقارير صحفية عن فكرة مفاجأة في ريال مدريد للتعاقد مع كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، في الصيف المقبل.

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان بنهاية الموسم المقبل، ويعتبر هدفا لا غنى عنه للميرنجي في الصيف.

ومن المحتمل أن يلاقي ريال مدريد صعوبة كبيرة في التعاقد مع مبابي في الصيف، نظرا لرغبة سان جيرمان في تجديد عقده.

وبحسب موقع “ديفينسا سينترال” الإسباني، ففي حالة موافقة سان جيرمان على بيع مبابي في الصيف، لن يقل سعره عن 150 مليون يورو، وهو رقم كبير للغاية على خزينة ريال مدريد، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

وأضاف التقرير، أن ريال مدريد بدأ يبحث عن حلول لإتمام الصفقة في الصيف، ولعل الحل الأبرز هو القيام بصفقة تبادلية.

ويفكر ريال مدريد في تضمين نجمه البلجيكي إيدين هازارد ضمن الصفقة، حيث لا يمانع رحيل نجمه البلجيكي، في ضوء إصاباته المتكررة، وعدم الاستفادة من جهوده منذ انضمامه قبل موسمين.

وفي حال قبول سان جيرمان ضم هازارد، سيسهل من إتمام صفقة مبابي.

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