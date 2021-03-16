ريال مدريد يخطط لإقامة “مباراة تنس” في البرنابيو

المستقلة/- يخطط ريال مدريد لإقامة مباراة تنس بين رافا نادال وروجير فيدرر، احتفالا بافتتاح ملعبه “سانتياجو برنابيو” بعد التجديد.

وتجري أعمال التجديد والتطوير حاليا في ملعب “سانتياجو برنابيو” المنتظر افتتاحه في العام المقبل.

وقالت صحيفة “ديفنسا سنترال” الإسبانية إن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، يسعى لإقامة مباراة تاريخية بين الأسطورتين نادال وفيدرر، احتفالا بافتتاح البرنابيو بعد تجديده.

ومنح إن نادال، مشجع ريال مدريد، موافقته على خوض تلك المباراة، ومن المنتظر حاليا الحصول على موافقة فيدرر.

وفي حال وافق فيدرر، فمن المتوقع أن تحقق المباراة بينهما على ملعب “سانتياجو برنابيو” رقما قياسيا في الحضور الجماهيري بمباريات التنس، حيث أن الرقم المسجل كان لمباراة جمعت النجمين في جنوب أفريقيا العام الماضي، بحضور 51 ألف مشجعا.

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