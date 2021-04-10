ريال مدريد يحقق إنجازا تاريخيا بالفوز في الكلاسيكو

المستقلة/- حقق ريال مدريد عددا من الأرقام المميزة عقب الفوز على برشلونة، بنتيجة (2-1)، اليوم السبت، في الجولة 30 من الدوري الإسباني.

ووفقا لشبكة “أوبتا” للإحصائيات، فإن ريال مدريد حقق الفوز على برشلونة في 3 مباريات متتالية بالدوري الإسباني للمرة الأولى منذ عام 1978.

وأضافت أن رونالد كومان أول مدرب لبرشلونة، يخسر أول مباراتي كلاسيكو في الدوري الإسباني، منذ خواكيم ريفيه في عام 1980.

وذكرت أن ريال مدريد حقق الفوز على برشلونة، في الدوري ذهابا وإيابا في نفس الموسم، للمرة الأولى منذ موسم (2007-2008).

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