ريال مدريد يحشد أسلحته لمواجهة إنتر ميلان

(المستقلة) – حسام الدين جمال – أعلن زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، عن قائمة فريقه لمواجهة إنتر ميلان، في دوري أبطال أوروبا.

أوقات صعبة

ويحل إنتر ميلان ضيفا على ريال مدريد (الثلاثاء) في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ورغم أنهما كانا مرشحين للمنافسة على تصدر المجموعة الثانية هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا، إلا أن إنتر والريال يعيشان أوقاتا صعبة في البطولة الأوروبية، حيث يحتلان المركزين الثالث والرابع على الترتيب، برصيد نقطتين للفريق الإيطالي، ونقطة لنظيره الإسباني.

قائمة ريال مدريد

حراسة المرمى: كورتوا – لونين – وألتوبي.

خط الدفاع: راموس – فاران – مارسيلو – ميندي – سانتوس.

خط الوسط: كروس – مودريتش – كاسيميرو – فالفيردي – إيسكو.

خط الهجوم: هازارد – بنزيما – أسينسيو – فاسكيز – يوفيتش – فينيسيوس جونيور – ماريانو دياز – رودريجو.

ويغيب عن القائمة كل من داني كارباخال وألفارو أودريوزولا للإصابة، بجانب إيدر ميليتاو، الذي أعلن مؤخرا عن إصابته بفيروس كورونا.

مواجهة قوية

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: “نحن نعلم منافسنا، هي مباراة صعبة لأنهم فريق جيد للغاية ويلعبون بشكلٍ جيد، ستكون مباراة صعبة بمثابة نهائي، وسنحاول كسب النقاط الثلاث”.

وأضاف: “العام الماضي لم نتمكن من الفوز بدوري الأبطال، لكننا نطمح دائما لذلك، ليس لدي أي شك في نفسي أو في اللاعبين، سيكون الأمر معقدا، ولكن علينا مواصلة القتال من أجل المحاولة”.

وتابع: “كرة القدم لعبة معقدة، لا توجد أندية صغيرة فالجميع يستطيع الفوز، لهذا السبب علينا أن نكون سعداء بعد كل انتصار”.

وأتم: “مجموعتنا صعبة؟ جميع المجموعات جيدة وتنافسية للغاية، وكذلك مجموعتنا، كل المباريات قوية وسنحاول الفوز بها، هذا دورنا”.