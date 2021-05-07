ريال مدريد يحدد سعر بيع هازارد

المستقلة/- أصبحت أيام الجناح البلجيكي إيدين هازارد معدودة مع نادي ريال مدريد بعدما فشل في تقديم أي إضافة للموسم الثاني على التوالي في صفوف الفريق بسبب كثرة الإصابات.

وتسبب إيدين هازارد في جدل واسع بعد نهاية مباراة الإياب بين ريال مدريد وتشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج، بعد دخوله في وصلة ضحك مع زميله السابق زوما، مما أثار غضب جماهير الميرنجي.

وودع نادي ريال مدريد دوري أبطال أوروبا من الدور نصف النهائي بعد الخسارة إيابًا في لندن بهدفين نظيفين، ليتبقى له فقط المنافسة على بطولة الدوري الإسباني لإنقاذ موسمه الحالي.

وأشارت إذاعة ABC الإسبانية أن ريال مدريد سيوافق على رحيل إيدين هازارد في حال وصل عرض بقيمة 50 مليون يورو فقط رغم القيمة الكبيرة التي تعاقد بها معه.

ودفع ريال مدريد ما يقرب من 150 مليون يورو في الصيف قبل الماضي للتعاقد مع هازارد من تشيلسي، لكن بعد أداءه السيئ على مدار موسمين فقد يضطر الميرنجي لبيعه بخسارة مالية ضخمة,

ويأمل نادي ريال مدريد في اهتمام الأندية الإنجليزية بالتعاقد مع هازارد الصيف المقبل في ظل تألقه بالدوري الإنجليزي لسنوات طويلة رفقة تشيلسي.