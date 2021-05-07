ريال مدريد يحدد سعر بيع هازارد

المستقلة/- أصبحت أيام الجناح البلجيكي إيدين هازارد معدودة مع نادي ريال مدريد بعدما فشل في تقديم أي إضافة للموسم الثاني على التوالي في صفوف الفريق بسبب كثرة الإصابات.

وتسبب إيدين هازارد في جدل واسع بعد نهاية مباراة الإياب بين ريال مدريد وتشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج، بعد دخوله في وصلة ضحك مع زميله السابق زوما، مما أثار غضب جماهير الميرنجي.

وودع نادي ريال مدريد دوري أبطال أوروبا من الدور نصف النهائي بعد الخسارة إيابًا في لندن بهدفين نظيفين، ليتبقى له فقط المنافسة على بطولة الدوري الإسباني لإنقاذ موسمه الحالي.

وأشارت إذاعة ABC الإسبانية أن ريال مدريد سيوافق على رحيل إيدين هازارد في حال وصل عرض بقيمة 50 مليون يورو فقط رغم القيمة الكبيرة التي تعاقد بها معه.

ودفع ريال مدريد ما يقرب من 150 مليون يورو في الصيف قبل الماضي للتعاقد مع هازارد من تشيلسي، لكن بعد أداءه السيئ على مدار موسمين فقد يضطر الميرنجي لبيعه بخسارة مالية ضخمة,

ويأمل نادي ريال مدريد في اهتمام الأندية الإنجليزية بالتعاقد مع هازارد الصيف المقبل في ظل تألقه بالدوري الإنجليزي لسنوات طويلة رفقة تشيلسي.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

رياضية

تسريب قميص ميلان الجديد

رياضية

محرز يتلقى مكافأة على تألقه أمام باريس

اخبار العراق

هوشيار عبدالله يطالب بارزاني بإصدار عفو خاص عن ناشطي دهوك

اخر الاخبار

لبنان.. إحباط تهريب 60 كلغ من الحشيش عبر مطاربيروت الدولى

اخبار العراق

تنصيب المطران مار اثنايوس نيابة البطريركية في البصرة و العمارة و الخليج العربي

اخر الاخبار

سلطنة عمان تبدأ حظر استقبال مواطني 14 دولة بسبب كورونا

اخر الاخبار

بسبب مخدر.. مصري يذبح زوجته وأبناءه الخمسة

اخر الاخبار

بسبب مخدر.. مصري يذبح زوجته وأبناءه الخمسة

اخر الاخبار

تونس تفرض إغلاقا شاملا لمدة اسبوع لمواجهة كورونا

رياضية

وكيل جاريث بيل يفتح النار على مورينيو

اخبار مصر

الداخلية المصرية تكشف حقيقة التصميمات الجديدة لبطاقات الرقم القومي وجوازات السفر

اخر الاخبار

وزارة المياه والري: وضع الأردن المائي سيكون حرجا وصعبا فى هذه الحالة

اخر الاخبار

أستاذ صحة عامة يكشف موعد وصول مصر إلى ذروة الموجة الثالثة

اخر الاخبار

آخر جمعة في رمضان .. سبب تسميتها بـ اليتيمة وحقيقة شفاء الأمراض فيها

اخر الاخبار

منظمة فضائية أمريكية تتوقع سقوط “الصاروخ الصيني التائه” فوق دولة عربية

اخر الاخبار

الحرس الثوري الإيراني: يمكننا تدمير إسرائيل خلال 24 ساعة

اخر الاخبار

بيان عاجل من الصين حول صاروخها التائه ومخاطر سقوطه