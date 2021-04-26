ريال مدريد يتلقى دفعة قوية قبل مواجهة تشيلسي

ريال مدريد يتلقى دفعة قوية قبل مواجهة تشيلسي

المستقلة/- تلقى ريال مدريد دفعة قوية قبل مواجهة تشيلسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وانضم لاعب الوسط الألماني توني كروس، للتدريبات الجماعية لفريقه ريال مدريد، عقب تعافيه من المتاعب البدنية، أملا في لحاقه بمواجهة تشيلسي.

ويأمل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، في استعادة اثنين من لاعبيه الأساسيين لمباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، المقررة يوم الثلاثاء القادم، بين الريال وتشيلسي، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

وتطورت حالة كروس الصحية بشكل جيد، وعاد اليوم الأحد لمران الفريق مع باقي زملائه، أما ميندي فواصل التدرب منفردا لتستمر عملية تعافيه.

وانصب تركيز الفريق الملكي على مباراته بدوري أبطال أوروبا في الجلسة الأولى من جلستي مرانه استعدادا لمواجهة تشيلسي.

وأجرى اللاعبون الذين بدأوا المباراة أمام بيتيس تدريبات للتعافي، وقام بتدريبات أكثر شدة من شاركوا في الشوط الثاني من اللقاء، وهم ألفارو أودريوزولا ومارسيلو وفينيسيوس وإدين هازارد الذي عاد للعب الليلة الماضية، بعد غياب دام 41 يوما عن المستطيل الأخضر.

ومازال زيدان يفتقد لجهود المصابين سيرخيو راموس ولوكاس فاسكيز وفيدي فالفيردي وميندي، ولكنه يبقي على آماله في استعادة الظهير الفرنسي في جلسة مران غد الاثنين.