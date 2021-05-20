ريال مدريد يتخلى عن “الجولة المربحة”

المستقلة/- اتخذ ريال مدريد قرارا بشأن فترة إعداد الفريق للموسم الجديد، خلال الصيف المقبل.

ووفقا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن ريال مدريد سيجري فترة الإعداد في مدينة فالديبيباس للعام الثاني على التوالي، بدلا من إقامة رحلات ما قبل الموسم.

وأشارت إلى أن ريال مدريد معتاد على الذهاب إلى آسيا وأمريكا الشمالية في فترة الإعداد، للوصول إلى مشجعين جدد ومصادر دخل في جميع أنحاء العالم.

وأوضحت أنه من المستحيل القيام بهذا الأمر في الصيف المقبل، بسبب جائحة كورونا.

وذكرت أنه سيتم تقليص فترة الإعداد للموسم الجديد، بسبب إقامة اليورو وكوبا أمريكا ودورة الألعاب الأولمبية في الصيف المقبل.

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